«Команда готова показать достойный результат». Белорусские военные отправились на «АрМИ-2022»

Первые команды белорусских военнослужащих отправились на Международные армейские игры. Престижные воинские состязания пройдут с 13 по 27 августа в 13 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, мужская и женская команды военных кинологов со своими питомцами представят нашу страну в конкурсе «Верный друг» в Узбекистане. А участники конкурса «Суворовский натиск», где соревнуются экипажи боевых машин пехоты, прибыли в Китай.

Андрей Жук, заместитель начальника 2-го управления главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Команда готова показать достойный результат и уверенно выступить в конкурсе «Суворовский натиск» в рамках восьмых Международных армейских игр. По прибытии в Китай предусмотрено проведение ковидных мероприятий, нахождение в районах изоляции, прием техники и непосредственно подготовка к самому конкурсу.