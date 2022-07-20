«Команда готова показать достойный результат». Белорусские военные отправились на «АрМИ-2022»

Первые команды белорусских военнослужащих отправились на Международные армейские игры. Престижные воинские состязания пройдут с 13 по 27 августа в 13 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые команды белорусских военнослужащих отправились на Международные армейские игры. Престижные воинские состязания пройдут с 13 по 27 августа в 13 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, мужская и женская команды военных кинологов со своими питомцами представят нашу страну в конкурсе «Верный друг» в Узбекистане. А участники конкурса «Суворовский натиск», где соревнуются экипажи боевых машин пехоты, прибыли в Китай.
Андрей Жук, заместитель начальника 2-го управления главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Команда готова показать достойный результат и уверенно выступить в конкурсе «Суворовский натиск» в рамках восьмых Международных армейских игр. По прибытии в Китай предусмотрено проведение ковидных мероприятий, нахождение в районах изоляции, прием техники и непосредственно подготовка к самому конкурсу.
Напомним, по итогам соревнований прошлого года белорусские команды приняли участие в 27 конкурсах, в 17 из которых заняли призовые места. Домой вернулись с тремя золотыми и пятью серебряными медалями. Высокий уровень мастерства наших военных дает уверенность в том, что чемпионские амбиции реализуются и в этом году.
«Едем показать лучший результат». На полигоне Доманово прошли контрольные занятия с экипажами конкурсов «АрМИ-2022» (здесь подробности).