Можно ли методом тыка набрать хорошие баллы и что будет с теми, кто собирается списать? Ответил директор РИКЗ

Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Сколько всего абитуриентов успешно прошли централизованное тестирование?

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Это более 60 тысяч абитуриентов, которые прошли тестирование. Если говорить про Минск, то это свыше 19 тысяч человек. Это где-то треть по стране. Кристина Сущеня, СТВ:

Самое время сказать о самых популярных предметах. Конечно, на первом месте языки, а второе – математика. Были негодования, что ЦТ по математике проходило два дня, мол, тот, кто сдал в первый день, мог подготовить тех, кто идет второй партией. Было преимущество у тех, кто шел во второй день, или нет? Юрий Миксюк:

Нет, конечно. Поскольку это все планировалось, то вытяжка на эти дни осуществлялась раздельно, поэтому, учитывая план, который обеспечивал равность тестов, сами задания были разными.

Илона Волынец:

Вспоминается громкий заголовок «Скандал на ЦТ по физике! Абитуриента удалили из аудитории». Это был небольшой резонанс в информационных источниках. За что вообще удаляли? За телефоны? Юрий Миксюк:

Удалений не так много, но они случаются. Все-таки это экзамен с высокими ставками, и абитуриенты ответственно относятся. Но удаления происходят. В этом году было десять удалений, но шесть из них осуществлялись из-за мобильных телефонов. Можно сказать, что абитуриенты все-таки из года в год становятся более ответственными и понимают, что нельзя нарушать очень четкие правила. Они установлены в интересах всех, чтобы была справедливость. Илона Волынец:

То есть с беспроводными наушниками еще никто не приходил? Юрий Миксюк:

Пока не было обнаружено. Кристина Сущеня:

Все равно есть та часть молодых людей, которая в надежде списать. Насколько объективно сегодня централизованное тестирование оценивает знания? Потому что есть те, кто идет натыкать, грубо говоря.

Юрий Миксюк:

Конечно, тест – не идеальная форма, есть определенные недостатки, но есть достоинства в том, что широта охвата по заданиям, то есть это не каких-то три задания, что одному повезло, а второму не повезло. Все что-то помнят, чего-то не знают, но очень широкий опрос. Кристина Сущеня:

Все равно всегда есть люди, которые идут и говорят: «Пойду, авось повезет». Юрий Миксюк:

Гадать можно в части А, а в части Б…

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Юрий Иванович говорит о содержательной части. Действительно, если идешь, пытаешься наугад найти правильные ответы, причем не в голове, а в каком-то далеком пространстве, то есть тыкаешь. А цель какова? Давайте подумаем над этим. Целью стоит отметиться, что я был на этом ЦТ? Кристина Сущеня:

На платное пройти с минимальным баллом.