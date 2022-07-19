Можно ли методом тыка набрать хорошие баллы и что будет с теми, кто собирается списать? Ответил директор РИКЗ
Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Сколько всего абитуриентов успешно прошли централизованное тестирование?
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Это более 60 тысяч абитуриентов, которые прошли тестирование. Если говорить про Минск, то это свыше 19 тысяч человек. Это где-то треть по стране.
Кристина Сущеня, СТВ:
Самое время сказать о самых популярных предметах. Конечно, на первом месте языки, а второе – математика. Были негодования, что ЦТ по математике проходило два дня, мол, тот, кто сдал в первый день, мог подготовить тех, кто идет второй партией. Было преимущество у тех, кто шел во второй день, или нет?
Юрий Миксюк:
Нет, конечно. Поскольку это все планировалось, то вытяжка на эти дни осуществлялась раздельно, поэтому, учитывая план, который обеспечивал равность тестов, сами задания были разными.
Илона Волынец:
Вспоминается громкий заголовок «Скандал на ЦТ по физике! Абитуриента удалили из аудитории». Это был небольшой резонанс в информационных источниках. За что вообще удаляли? За телефоны?
Юрий Миксюк:
Удалений не так много, но они случаются. Все-таки это экзамен с высокими ставками, и абитуриенты ответственно относятся. Но удаления происходят. В этом году было десять удалений, но шесть из них осуществлялись из-за мобильных телефонов. Можно сказать, что абитуриенты все-таки из года в год становятся более ответственными и понимают, что нельзя нарушать очень четкие правила. Они установлены в интересах всех, чтобы была справедливость.
Илона Волынец:
То есть с беспроводными наушниками еще никто не приходил?
Юрий Миксюк:
Пока не было обнаружено.
Кристина Сущеня:
Все равно есть та часть молодых людей, которая в надежде списать. Насколько объективно сегодня централизованное тестирование оценивает знания? Потому что есть те, кто идет натыкать, грубо говоря.
Юрий Миксюк:
Конечно, тест – не идеальная форма, есть определенные недостатки, но есть достоинства в том, что широта охвата по заданиям, то есть это не каких-то три задания, что одному повезло, а второму не повезло. Все что-то помнят, чего-то не знают, но очень широкий опрос.
Кристина Сущеня:
Все равно всегда есть люди, которые идут и говорят: «Пойду, авось повезет».
Юрий Миксюк:
Гадать можно в части А, а в части Б…
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Юрий Иванович говорит о содержательной части. Действительно, если идешь, пытаешься наугад найти правильные ответы, причем не в голове, а в каком-то далеком пространстве, то есть тыкаешь. А цель какова? Давайте подумаем над этим. Целью стоит отметиться, что я был на этом ЦТ?
Кристина Сущеня:
На платное пройти с минимальным баллом.
Сергей Касперович:
Порог составляет 10, 15, 20, 25 баллов. Тыкая, порог набрать практически невозможно. Даже если это произошло, а часто это происходит, потому что человек немножко лукавит, что он просто тыкал и набрал. А на самом деле это не так, он отдельные задания решал, возможно, самые простые, возможно, средней сложности, но тем не менее. Да, определенные части тыкал. Здесь не исключен результат, который находится в условно положительной области, то есть выше порогового значения. Что это дает? Вы говорите, что платная форма. На отдельные специальности – возможно. Набрав пороговое значение либо чуть выше по большинству или по всем трем обязательным для поступления предметам ЦТ, теоретически можно допустить, что человек поступит на платную форму. А что дальше? Насколько здесь он сможет продвинуться в освоении тех наук, которые предстоит изучить? Один месяц, два месяца, до первой сессии. Родители потеряют деньги, и время потеряет молодой человек. Ведь он может пойти в колледж, в учреждение профессионального технического образования, получить рабочую профессию, востребованную, начать зарабатывать фактически через год обучения. Набрать минимальные баллы – не есть цель, это совершенно незначимый результат, который ничего глобально не дает.
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