«Тест сложнее не будет». Что ждать от вступительной кампании абитуриентам в 2023 году?

Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ : С 2023 года появится у нас централизованный национальный экзамен по русскому языку. Начинают и родители, и дети волноваться, не будет ли он сложнее. С одной стороны, хорошо, что дважды не придется сдавать. Но не будет ли он сложнее?

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний: Хочу сказать, чтобы родители, абитуриенты не волновались в этой части. По-моему, больше волнуются РИКЗ и другие участники процесса, потому что задача заключается в том, чтобы еще раз посмотреть пристально на сам тест, чтобы он еще больше соответствовал школьным подходам, чтобы исключить редкие и нестандартные подходы и ситуации. Я не думаю, что тест станет сложнее. Из того, что я сказал, уже становится очевидным, что тест сложнее не будет, а в определенной мере еще и будут подходы, которые позволят приблизиться к школьной оценке.

Илона Волынец:

Я так понимаю, что РИКЗ уже начинает работать, когда абитуриенты выдыхают и отправляются отдыхать.

Юрий Миксюк:

У нас стоит задача сделать жизнь абитуриентов и выпускников проще и легче, но при этом выполнить поставленную задачу: объективно, в равных условиях оценить их знания. Поэтому предполагается, что по государственным языкам (на выбор выпускников) и по математике будет проводиться централизованный экзамен по технологии, максимально приближенной к ЦТ. Акцент на то, что это все-таки выпускной экзамен. Поэтому задания должны максимально соответствовать тому, с чем сталкивались учащиеся во время учебы.