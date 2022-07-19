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«Тест сложнее не будет». Что ждать от вступительной кампании абитуриентам в 2023 году?

19 июля 2022 12:47
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Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022.  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«Тест сложнее не будет». Что ждать от вступительной кампании абитуриентам в 2023 году?-1

Илона Волынец, СТВ:  
С 2023 года появится у нас централизованный национальный экзамен по русскому языку. Начинают и родители, и дети волноваться, не будет ли он сложнее. С одной стороны, хорошо, что дважды не придется сдавать. Но не будет ли он сложнее?  

«Тест сложнее не будет». Что ждать от вступительной кампании абитуриентам в 2023 году?-4

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:  
Хочу сказать, чтобы родители, абитуриенты не волновались в этой части. По-моему, больше волнуются РИКЗ и другие участники процесса, потому что задача заключается в том, чтобы еще раз посмотреть пристально на сам тест, чтобы он еще больше соответствовал школьным подходам, чтобы исключить редкие и нестандартные подходы и ситуации. Я не думаю, что тест станет сложнее. Из того, что я сказал, уже становится очевидным, что тест сложнее не будет, а в определенной мере еще и будут подходы, которые позволят приблизиться к школьной оценке.  

«Тест сложнее не будет». Что ждать от вступительной кампании абитуриентам в 2023 году?-7

Илона Волынец:  
Я так понимаю, что РИКЗ уже начинает работать, когда абитуриенты выдыхают и отправляются отдыхать.  

Юрий Миксюк:  
У нас стоит задача сделать жизнь абитуриентов и выпускников проще и легче, но при этом выполнить поставленную задачу: объективно, в равных условиях оценить их знания. Поэтому предполагается, что по государственным языкам (на выбор выпускников) и по математике будет проводиться централизованный экзамен по технологии, максимально приближенной к ЦТ. Акцент на то, что это все-таки выпускной экзамен. Поэтому задания должны максимально соответствовать тому, с чем сталкивались учащиеся во время учебы.  

Можно ли методом тыка набрать хорошие баллы и что будет с теми, кто собирается списать? Ответил директор РИКЗ (подробнее здесь).  

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Илона Волынец # Юрий Миксюк # Фотофакт

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