«Всё интереснее и интереснее». Почему эти белорусы выбрали работать комбайнерами?

Новости Беларуси. Июль для аграриев – месяц особый. Стартовала уборочная кампания, есть первые результаты озимого ячменя, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А самое главное – тестируются новые подходы к уборке, внедряются новые технологии в сельском хозяйстве.

Уборочная – это время, когда аграрии в поле от темна до темна. Но к этому механизаторы и агрономы готовы. Знают: именно от них сейчас зависит качество хлеба. Николаю Шахлевичу любовь к колосу передалась по наследству. Профессию механизатора выбрал, глядя на отца. Сейчас уже и сам может обучать молодежь искусству уборки зерна. С годами многое изменилось. Благодаря новой технике расширились возможности. Но главное – не теряется интерес.

Николай Шахлевич, механизатор сельхозпредприятия «Подлесье-2003»:

С детства как пошел с отцом на комбайн. С отцом отбыл, помощником, потом уже пошел комбайнером работать. Восемь сезонов уже старшим комбайнером. Каждая уборочная разная. Бывает, как попадет, погода хорошая, все нормально убираем. Бывает, дождь пройдет – до обеда стоим, выжидаем. Интересно все равно. Каждый год по-разному, все интереснее и интереснее. Большая ответственность. Надо каждое зернышко стараться. Это на словах не скажешь, все в процессе работы.

Александр Лабковский работает в сельском хозяйстве уже 25 лет. Признается: другую профессию даже не рассматривал. С техникой всегда был на «ты», поэтому работу в поле освоил быстро.