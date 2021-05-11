Вторая неделя мая хорошо подходит для посева в открытый грунт. Что важно сделать в это время в своём огороде?

Вовсю цветут сейчас первые весенние цветы – нарциссы, тюльпаны, гиацинты. Еще несколько дней – и во всей красе предстанут плодовые сады, рассказали в программе «Плюс-минус». Что же важно садоводам и огородникам не упустить из вида в это время?

Вторая неделя мая хорошо подходит для посева в открытый грунт большинства огородных культур, пора сеять и многие однолетние цветы. Также с оглядкой на погоду можно высаживать в отрытый грунт и цветочную рассаду.