Прямой эфир

Вторая неделя мая хорошо подходит для посева в открытый грунт. Что важно сделать в это время в своём огороде?

11 мая 2021 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вовсю цветут сейчас первые весенние цветы – нарциссы, тюльпаны, гиацинты. Еще несколько дней – и во всей красе предстанут плодовые сады, рассказали в программе «Плюс-минус».

Что же важно садоводам и огородникам не упустить из вида в это время?

Вторая неделя мая хорошо подходит для посева в открытый грунт. Что важно сделать в это время в своём огороде?-1

Вторая неделя мая хорошо подходит для посева в открытый грунт большинства огородных культур, пора сеять и многие однолетние цветы. Также с оглядкой на погоду можно высаживать в отрытый грунт и цветочную рассаду.

Вторая неделя мая хорошо подходит для посева в открытый грунт. Что важно сделать в это время в своём огороде?-4

В это время, на старте сезона, важно провести подкормку многолетних растений, деревьев и кустарников удобрениями, содержащими азот. Также важно установить опоры для вьющихся растений, например, клематисов.

Вторая неделя мая хорошо подходит для посева в открытый грунт. Что важно сделать в это время в своём огороде?-7

Читайте также:

Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы

Лунный календарь огородников и садоводов с 10 по 17 мая: посадки, прополка, обработка от вредителей

Больше витаминов, чем в обычных овощах. Как вырастить микрозелень у себя в квартире?

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы
11 мая 2021 06:06

Вы знаете, как правильно размножать пеларгонию? Эти простые советы помогут вырастить красивые цветы

Почему сюда едут охотники за привидениями и какие тайны хранит это место? В башне Гольшанского замка открылся музей
10 мая 2021 18:11

Почему сюда едут охотники за привидениями и какие тайны хранит это место? В башне Гольшанского замка открылся музей

Илона Илларионова: можем дать отпор всем, кто попытается забрать у нас нашу независимость и нашу страну
10 мая 2021 17:50

Илона Илларионова: можем дать отпор всем, кто попытается забрать у нас нашу независимость и нашу страну