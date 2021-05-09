Лунный календарь огородников и садоводов с 10 по 17 мая: посадки, прополка, обработка от вредителей

Традиционно сверим работы с лунным календарем. Воскресенье, 9 мая, – удачное время для посева корнеплодов, также можно высевать бобовые культуры, кабачки, дыни и арбузы, рассказали в программе «Плюс-минус». Можно заниматься посадкой деревьев и кустарников. Эти работы можно отложить и на понедельник.
Также 10 мая, если сверяться с лунным календарем, рекомендованы работы по перекопке огорода, прополке посадок и наведению порядка в цветниках. Можно смело пересаживать в грунт рассаду, а также сеять холодостойкие культуры и корнеплоды. Не забудьте про картофель – этот день очень подходит для посадочных работ.
Во вторник и среду, 11 и 12 мая, работы с растениями лучше отложить из-за новолуния. Допускается прополка и борьба с вредителями. Ну а четверг и пятница, 13 и 14 мая, идеально подойдут для посева, посадки и пересадки цветов. А вот посев овощных и ягодных культур в эти дни не рекомендуется.