«Старайтесь сильно не переливать». Как правильно выращивать и размножать пеларгонию в домашних условиях

Есть такие комнатные растения, которые органично впишутся и в садовые композиции. Не многие знают, что привычная жительница подоконников и балконов – пеларгония может быть настоящим украшением сада.

Галина Шамшур, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:

Издавна пеларгония считалась таким мещанским цветком богатых людей. Потом начали выращивать в народе. Пеларгонию в народе называют герань. Мы привыкли, что раз герань, значит это бабушкин цветок, она должна быть красного цвета. Но в настоящее время очень много пеларгоний, насчитывается около 280 видов. Далеко пошла селекция зональных пеларгоний. У нас в ботаническом саду есть королевские пеларгонии, зональные, плющелистная, группа «ангелы» и душистая пеларгония.

Сегодня этот цветок переживает второе рождение, прежде всего благодаря работе селекционеров. Выращивание пеларгонии – дело несложное. Разумеется, при соблюдении правил агротехники. Их немного. И особое место отводится правильному поливу.

Галина Шамшур:

Старайтесь пеларгонию сильно не переливать, потому что она любит подсушку. Если мы будем поливать, все время ком будет мокрый – корневая система может загнивать. Нужно смотреть, чтобы верхний слой на пальчик немножко просыхал. Когда он начинает просыхать, тогда поливаем. Не смотрим на то, сколько раз в неделю поливаем: раз или два раза в неделю. Пальчик есть, потрогали, сухой – полили. Если он влажноватый, значит не поливаем. Не опрыскиваем, не очень она это любит.

Как и все цветущие растения, нуждается пеларгония и в подкормках. Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил. Галина Шамшур:

Для того чтобы нас пеларгония радовала целый сезон обильным цветением, ей обязательно нужны подкормки. Подкормки делаем два-три раза в месяц, стараемся комплексными удобрениями. Весной – с большим содержанием азота, чтобы кустик после зимовки нагнал зеленую массу, чтобы могли образоваться хорошие цветоносы. А уже начиная с мая стараемся комплексно с большим содержанием калия, фосфора, потому что калий способствует образованию цветоносов.

Богатый ассортимент сортов пеларгонии в садовых центрах позволяет выбрать цветок на любой вкус. Но иногда очень хочется размножить тот экземпляр, который у вас уже есть. По мнению экспертов, укоренить черенок пеларгонии не составит особого труда. Галина Шамшур:

Пеларгония очень хорошо укореняется в водичке, но мы не используем воду, мы садим ее в песок с перлитом. Набиваем в ящики, делаем такую смесь и черенок садим в песок.

В домашних условиях можно сделать смесь песочка с перлитом, можно набить горшочек и туда поделать, но сверху укрыть пленочкой, чтобы был немножко такой вакуум. Через две недели вот такой уже черенок можно рассаживать в горшок. Как правило, любители дома вот эти все череночки, особенно зональную пеларгонию, даже и фуксию, ставят в стаканчик с водой.