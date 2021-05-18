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«Старайтесь сильно не переливать». Как правильно выращивать и размножать пеларгонию в домашних условиях

18 мая 2021 15:19
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Есть такие комнатные растения, которые органично впишутся и в садовые композиции. Не многие знают, что привычная жительница подоконников и балконов – пеларгония может быть настоящим украшением сада.

«Старайтесь сильно не переливать». Как правильно выращивать и размножать пеларгонию в домашних условиях-1

Галина Шамшур, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:
Издавна пеларгония считалась таким мещанским цветком богатых людей. Потом начали выращивать в народе. Пеларгонию в народе называют герань. Мы привыкли, что раз герань, значит это бабушкин цветок, она должна быть красного цвета. Но в настоящее время очень много пеларгоний, насчитывается около 280 видов. Далеко пошла селекция зональных пеларгоний. У нас в ботаническом саду есть королевские пеларгонии, зональные, плющелистная, группа «ангелы» и душистая пеларгония.

«Старайтесь сильно не переливать». Как правильно выращивать и размножать пеларгонию в домашних условиях-4

Сегодня этот цветок переживает второе рождение, прежде всего благодаря работе селекционеров.

Выращивание пеларгонии – дело несложное. Разумеется, при соблюдении правил агротехники. Их немного. И особое место отводится правильному поливу.

«Старайтесь сильно не переливать». Как правильно выращивать и размножать пеларгонию в домашних условиях-7

Галина Шамшур:
Старайтесь пеларгонию сильно не переливать, потому что она любит подсушку. Если мы будем поливать, все время ком будет мокрый корневая система может загнивать. Нужно смотреть, чтобы верхний слой на пальчик немножко просыхал. Когда он начинает просыхать, тогда поливаем. Не смотрим на то, сколько раз в неделю поливаем: раз или два раза в неделю. Пальчик есть, потрогали, сухой – полили. Если он влажноватый, значит не поливаем. Не опрыскиваем, не очень она это любит.

«Старайтесь сильно не переливать». Как правильно выращивать и размножать пеларгонию в домашних условиях-10

Как и все цветущие растения, нуждается пеларгония и в подкормках. Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил.

Галина Шамшур:
Для того чтобы нас пеларгония радовала целый сезон обильным цветением, ей обязательно нужны подкормки. Подкормки делаем два-три раза в месяц, стараемся комплексными удобрениями. Весной – с большим содержанием азота, чтобы кустик после зимовки нагнал зеленую массу, чтобы могли образоваться хорошие цветоносы. А уже начиная с мая стараемся комплексно с большим содержанием калия, фосфора, потому что калий способствует образованию цветоносов.

«Старайтесь сильно не переливать». Как правильно выращивать и размножать пеларгонию в домашних условиях-13

Богатый ассортимент сортов пеларгонии в садовых центрах позволяет выбрать цветок на любой вкус. Но иногда очень хочется размножить тот экземпляр, который у вас уже есть. По мнению экспертов, укоренить черенок пеларгонии не составит особого труда.

Галина Шамшур:
Пеларгония очень хорошо укореняется в водичке, но мы не используем воду, мы садим ее в песок с перлитом. Набиваем в ящики, делаем такую смесь и черенок садим в песок.

«Старайтесь сильно не переливать». Как правильно выращивать и размножать пеларгонию в домашних условиях-16

В домашних условиях можно сделать смесь песочка с перлитом, можно набить горшочек и туда поделать, но сверху укрыть пленочкой, чтобы был немножко такой вакуум.

Через две недели вот такой уже черенок можно рассаживать в горшок. Как правило, любители дома вот эти все череночки, особенно зональную пеларгонию, даже и фуксию, ставят в стаканчик с водой.

«Старайтесь сильно не переливать». Как правильно выращивать и размножать пеларгонию в домашних условиях-19

Любовь к растениям, забота и минимальный уход помогут вырастить шикарный куст пеларгонии, который долго будет радовать эффектным цветением. Ну, а после первого удачного опыта всегда появляется желание собрать свою собственную коллекцию этого растения.

# Растения и цветы # общество # Галина Шамшур # Фотофакт # растения

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