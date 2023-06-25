Вторая мировая война была неизбежна? Мнение историков

Новости Беларуси. История не терпит сослагательного наклонения. Это факт. Но давайте хотя бы на мгновение представим, какой бы могла быть наша страна, если бы Вторую мировую удалось предотвратить. Как известно, Беларусь больше других пострадала в результате этого военного конфликта, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Мы потеряли каждого третьего. Это самый большой урон и действительно невосполнимая утрата. Не говоря уже об экономическом истощении. Так что, если бы Гитлера вовремя остановили, белорусов как минимум было в три раза больше.

А ведь угроза войны просто витала в воздухе. Но европейцы закрывали на это глаза и пытались откупиться от нацистов, бросая им, как на растерзание, одну территорию за другой. И сегодня, когда на планете зреет новый конфликт планетарного масштаба, время проанализировать ошибки прошлого и задаться вопросом: а все ли мы делаем, чтобы предотвратить еще одну мировую войну, которая будет более губительной и кровавой, чем то, что человечество видело до этого? Философско-исторический взгляд на события и связь времен в материале Полины Королевы.

Историки утверждают: Вторая мировая была неизбежна. Положение, в котором оказалась Германия после первого глобального конфликта, взрастило Национал-социалистическую партию. От Гитлера немцы услышали то, что хотели: пришло время взять свое. Но подкармливали идеи фашизма и западные державы – избавиться от Советского Союза чужими немецкими руками было голубой мечтой стран Запада.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Подсчитано, что на подготовку ко Второй мировой войне нацистской Германией было затрачено ориентировочно 90 миллиардов немецких марок. И большую часть из этой суммы составили как раз таки кредиты и инвестиции со стороны частных структур США, Великобритании и той же самой Франции. То есть вот этот капитал западных демократий активно содействовал росту германской экономики с приходом к власти нацистов.

По итогам Первой мировой Германии было запрещено иметь боеспособную армию, осуществлять воинский призыв, формировать флот и авиацию. Но все версальские договоренности Гитлер безнаказанно нарушал. Уже к 1935 году Берлин, заключив морское соглашение с Британией, разживается флотом, проводит мобилизацию и наращивает вооружение. Сработала немецкая пропаганда. Почему СССР проспал войну и так ли это?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Среди прочего нужно понимать настроение в Европе в тот период – никто не хотел воевать, потому что ужас Первой мировой войны был памятен. Это еще поколение, люди, ну, достаточно молодые люди, которые помнили Первую мировую войну. Кошмары эти, миллионы погибших. Считалось, что это абсолютно бессмысленная была бойня. И влазить в эту новую войну никто не хотел. Да, если вот Гитлер пойдет куда-то там на восток, то давай, может быть. И то надо еще смотреть.

Гитлер умело использовал иллюзии западных политиков. В 1936 году вермахт вторгся в демилитаризованную Рейнскую область на границе с Францией. Французы и англичане выразили протест, но не предприняли никаких действий для сдерживания агрессора. Единственным участником Лиги наций, предложившим санкции в отношении Германии, был нарком по иностранным делам СССР Максим Литвинов.

Павел Трубчик, заместитель директора Института истории НАН Беларуси:

Ни для кого не секрет, что Советский Союз неоднократно прилагал усилия по созданию системы коллективной безопасности. Велись переговоры с англичанами, с французами, и они соглашались с тем, что нужно создавать такой блок, который мог бы противостоять гитлеровской Германии. Но ни Англия, ни Франция каких-либо практических действий в этом направлении не сделали.

Европейские политики продолжали откупаться от Гитлера кусками Европы, которые для них не имели критического значения. Политическое безволие было налицо, и в 1938 году фюрер потребовал область Чехословакии. СССР заявил о поддержке независимого государства, но у Англии и Франции был свой план.

Игорь Валаханович, кандидат исторических наук Белорусского института стратегических исследований:

Вместо того чтобы как-то обуздать агрессора, была проведена международная конференция так называемая. Собрались представители великих держав европейских в Мюнхене и, по сути дела, приняли решение о расчленении независимого государства Чехословакии, которое буквально через несколько месяцев было оккупировано Германией окончательно. В истории это событие получило название мюнхенский сговор неофициально, то есть, по сути дела, это и был сговор. Хотя внешняя оболочка выглядела довольно презентабельно. Тот же Чемберлен, когда вернулся в Лондон, выходя из самолета, сказал: я привез вам мир. Ну какой это был мир, мы уже знаем. Новой жертвой в завоевательной кампании была определена Польша. Но Гитлер понимал, что это прямой путь к войне с СССР. Потому Берлин торопился, был готов заключить пакт о ненападении сроком на 25 лет.