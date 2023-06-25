Сработала немецкая пропаганда. Почему СССР проспал войну и так ли это?

Новости Беларуси. История не терпит сослагательного наклонения. Это факт. Но давайте хотя бы на мгновение представим, какой бы могла быть наша страна, если бы Вторую мировую удалось предотвратить. Как известно, Беларусь больше других пострадала в результате этого военного конфликта, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А ведь угроза войны просто витала в воздухе. Но европейцы закрывали на это глаза и пытались откупиться от нацистов. И сегодня, кода на планете зреет новый конфликт, пора задаться вопросом: а все ли мы делаем, чтобы предотвратить еще одну мировую войну? Вторая мировая война была неизбежна? Объясняют историки.

Великая Отечественная началась 22 июня 1941 года. Началась внезапно для Советского Союза – руководство страны переоценило пакт Молотова-Риббентропа. Практически по всему западному направлению порядка трех миллионов немецких солдат перешли границу СССР. И главный вопрос: почему первый этап кампании был для Союза настолько трагичным. Почему войну проспали?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сказаць, што Сталін сядзеў, нічога не рабіў, быў у прастрацыі – гэта сказаць няпраўду. Для гэтага проста трэба паглядзець журнал наведвальнікаў сталінскага кабінету і пабачыць, колькі там людзей заходзіла і 22-го, і 23-го і 24-го.

Игорь Валаханович, кандидат исторических наук Белорусского института стратегических исследований:

Мы все знаем те причины, которые поспособствовали, скажем, вот неудачам в начальный период Великой Отечественной войны. И тема смены командного состава, скажем, в ходе политических репрессий, и перевооружение, и то, что в 1939-1940-м годах западная граница ушла на несколько сотен километров. И те рубежи, которые были готовы к обороне еще в 1920-е – в начале 1930-х годов, были оставлены в тылу. И проводились работы уже на новой границе.

За что порицают лично Сталина – за недоверие данным разведки. Ведь дата начала войны и время были известны. Но скептицизм руководителя был обусловлен рядом причин. В том числе немецкой пропагандой.