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Советы лунного календаря на конец июня: о чём не забыть дачнику?

25 июня 2023 15:43
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 25 июня – неплодородный день для посевов овощей, а также неудачный для подкормок, поливов, пересадок и проращивания семян, рассказали в программе «Плюс-минус». Разрешается рыхлить грунт, вспахивать и рыхлить почву, белить и обрезать деревья, вырезать больные и отмершие ветки с кроны.

26-27 июня – хорошие дни для посева огурцов, дыни, арбуза, цветной капусты и баклажана. Очень хорошо приживаются розы, виноград и ягодные кусты. Разрешены минеральные и натуральные подкормки, поливы, пасынкование, прореживание слабых всходов. Однако не стоит прививать деревья и обрабатывать их ядохимикатами.

Советы лунного календаря на конец июня: о чём не забыть дачнику?-1

28-30 июня – не очень плодородные дни, но при необходимости можно сеять зелень, салат и цветы. Хорошо удаются прививки, обрезки и покос газона. Можно обильно поливать и подкармливать растения, бороться с личинками и слизнями, а еще опрыскивать сад от болезней. Не рекомендуется в последние дни июня размножать растения делением луковиц и корней.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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