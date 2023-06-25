Советы лунного календаря на конец июня: о чём не забыть дачнику?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 25 июня – неплодородный день для посевов овощей, а также неудачный для подкормок, поливов, пересадок и проращивания семян, рассказали в программе «Плюс-минус». Разрешается рыхлить грунт, вспахивать и рыхлить почву, белить и обрезать деревья, вырезать больные и отмершие ветки с кроны.

26-27 июня – хорошие дни для посева огурцов, дыни, арбуза, цветной капусты и баклажана. Очень хорошо приживаются розы, виноград и ягодные кусты. Разрешены минеральные и натуральные подкормки, поливы, пасынкование, прореживание слабых всходов. Однако не стоит прививать деревья и обрабатывать их ядохимикатами.