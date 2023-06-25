«Это ядерная война». Какой шанс, что Третья мировая может начаться?

Новости Беларуси. История не терпит сослагательного наклонения. Это факт. Но давайте хотя бы на мгновение представим, какой бы могла быть наша страна, если бы Вторую мировую удалось предотвратить. Как известно, Беларусь больше других пострадала в результате этого военного конфликта, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А ведь угроза войны просто витала в воздухе. Но европейцы закрывали на это глаза и пытались откупиться от нацистов. И сегодня, кода на планете зреет новый конфликт, пора задаться вопросом: а все ли мы делаем, чтобы предотвратить еще одну мировую войну? Вторая мировая война была неизбежна? Объясняют историки.

Можно говорить, что кого-то история ничему не учит, но она наказывает тех, кто не вынес урок. К сожалению, сегодняшняя ситуация крайне напоминает геополитическую обстановку накануне Второй мировой. Только сегодня таран против русского мира – это Украина.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Фактически с 1991 года активная фаза началась формирования Украины как антирусского проекта, как тарана против той же самой России на случай, если Россия сумеет возродиться. Потому что Запад рассчитывал после того, как распался Советский Союз, что вот, победа в холодной войне, эта территория будет у него под контролем. Так фактически и получалось. За редким исключением, если мы говорим о Республике Беларусь, которая, опять же, благодаря Президенту, сохранила свой суверенитет и свое право развиться так, как мы считаем нужным. Политика двойных стандартов, накачка Украины оружием, спонсирование войны. Эти тревожные факты говорят сами за себя: Третья мировая уже началась. Просто идет в другой форме.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Есть сценарий Третьей мировой войны, который давно экспертами, аналитиками, политиками предсказан. Но это апокалипсис, это ядерные удары. То есть Третья мировая война – это ядерная война. Ее пока удается избежать, но рост эскалации идет. Управление рисками становится все менее качественным. Если, допустим, два года назад или год назад мы достаточно уверенно говорили, что ядерной войны не будет, то сейчас уже этого избежать тяжело. Мир приближается очень плотно к этому.