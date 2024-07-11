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Всё, закончилось! Терех о провале «белорусской оппозиции» и прекращении финансирования

11 июля 2024 20:04
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим как живется беглым в эмиграции и важнейшие политические события. В гостях публицист Юрий Терех, специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

Всё, закончилось! Терех о провале «белорусской оппозиции» и прекращении финансирования-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Потрясающе, просто потрясающе. Это гениальные персонажи. Но я что вот хотел в этой связи спросить. Вот все эти вливания в эти экстремистские помойки. СМИ они пока все еще поддерживают, мы это видим. То есть мы это видим сейчас и про документы. Сыпется-сыпется, да. Но мне интересно, они вообще спрашивают за КПД? Ну вот Насте Ровде там под 100 тысяч евро отваливать? Ну понятно, что это любовница Франека. А КПД какой? Вот этот ютуб-канал, который никто не смотрит, никому и не нужен. Вот это вот все позорище, которое они устраивают.

Всё, закончилось! Терех о провале «белорусской оппозиции» и прекращении финансирования-4

Юрий Терех, публицист:
Все же заинтересованы, все получают свой кусочек понемножку, и поэтому КПД тут вопрос последний. То, что сейчас уже наверху увидели, что КПД нет, и смысла в этом нет, что уже ничего это работать не будет, и что ничего не получится. Все, ну закончилось. Все, на что надеялись, все, на что это растили, причем это ж не то, как в 2020 году растили, это все гораздо раньше растилось. Вот это все можно зачеркнуть и списать.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Юрий Терех

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