Всё, закончилось! Терех о провале «белорусской оппозиции» и прекращении финансирования

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим как живется беглым в эмиграции и важнейшие политические события. В гостях публицист Юрий Терех, специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим как живется беглым в эмиграции и важнейшие политические события. В гостях публицист Юрий Терех, специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Потрясающе, просто потрясающе. Это гениальные персонажи. Но я что вот хотел в этой связи спросить. Вот все эти вливания в эти экстремистские помойки. СМИ они пока все еще поддерживают, мы это видим. То есть мы это видим сейчас и про документы. Сыпется-сыпется, да. Но мне интересно, они вообще спрашивают за КПД? Ну вот Насте Ровде там под 100 тысяч евро отваливать? Ну понятно, что это любовница Франека. А КПД какой? Вот этот ютуб-канал, который никто не смотрит, никому и не нужен. Вот это вот все позорище, которое они устраивают.
Юрий Терех, публицист:
Все же заинтересованы, все получают свой кусочек понемножку, и поэтому КПД тут вопрос последний. То, что сейчас уже наверху увидели, что КПД нет, и смысла в этом нет, что уже ничего это работать не будет, и что ничего не получится. Все, ну закончилось. Все, на что надеялись, все, на что это растили, причем это ж не то, как в 2020 году растили, это все гораздо раньше растилось. Вот это все можно зачеркнуть и списать.
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