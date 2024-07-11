Всё, закончилось! Терех о провале «белорусской оппозиции» и прекращении финансирования

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим как живется беглым в эмиграции и важнейшие политические события. В гостях публицист Юрий Терех, специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Потрясающе, просто потрясающе. Это гениальные персонажи. Но я что вот хотел в этой связи спросить. Вот все эти вливания в эти экстремистские помойки. СМИ они пока все еще поддерживают, мы это видим. То есть мы это видим сейчас и про документы. Сыпется-сыпется, да. Но мне интересно, они вообще спрашивают за КПД? Ну вот Насте Ровде там под 100 тысяч евро отваливать? Ну понятно, что это любовница Франека. А КПД какой? Вот этот ютуб-канал, который никто не смотрит, никому и не нужен. Вот это вот все позорище, которое они устраивают.