Терех о беглых: они провалили свою миссию и теперь «отрезаны от кормушки»

Юрий Терех, публицист:

Во-первых, пилят. Во-вторых, почему оно все повсплывало? Ну, очевидно, что их уже будут отрезать от всей этой грантовой истории, потому что, понятно, не оправдали надежд вообще никак. Смысла вливать в них деньги нет. В Европе и так кризис довольно сейчас приличный. Уже не то, что наметился, он уже идет полным ходом. То есть, и содержать вот эту суполку в тех же объемах никакого резона нет. Их раньше держали просто потому, чтобы потом выйти рядышком с ними, если вот получился бы госпереворот, сказать: а вот мы же тут помогали! Теперь все должны отдать нам пару заводиков. Наверное, вот за это или еще что-нибудь. А так смысл их кормить, чтобы они там могли сидеть, не работать, получать что-то? И чего-то кричать про Беларусь, без всякого вообще эффекта? Уже всем очевидно, что ничего не будет, что все закончилось.

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