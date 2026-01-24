Белорусский Красный Крест открыл пункт обогрева на границе возле ПП «Брест»
Согреться горячим чаем. Такая возможность есть у путешественников, которые пересекают белорусскую границу в направлении Польши. В пункте пропуска «Брест», через который следует только пассажирский транспорт, работает пункт обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обустроили в информационном центре – павильоне у самой границы.
Здравствуйте! Вы тут давно стоите? Может, замерзли? Можем чай горячий предложить.
Волонтеры предлагают чай в зоне ожидания для тех, кто задержался на границе дольше, чем планировал. Из-за неритмичной работы сопредельной стороны, зачастую транспорт въезжает с приличным опозданием.
Владимир Колыбский, житель Бреста:
Позвонил товарищ, едет из Европы, попросил встретить его. Пришел, походил, а его все нет. Посмотрел – пункт обогрева. Спросил, постучался. Согрели, чаем, кофе напоили. Батареи быстро садятся, телефон зарядили. Очень большая благодарность.
Юлия Ермакова, специалист Брестской областной организации Белорусского Красного Креста:
За этот период порядка 50 человек пришли к нам погреться, подождать людей. Недавно семья из Украины ехала в Польшу, были проблемы с документами ребенка до годика. Их вернули. Они в замешательстве, куда дальше ехать, и я позвала их. Они перепеленали ребенка, покормила мама в тепле, уюте, папа решал вопрос с консульством, посольством, решили свои вопросы, и они поехали дальше.
Стационарные пункты обогрева Красного Креста развернулись во всех райцентрах Брестской области – не только помогают согреться, но и дают практические рекомендации, как справиться с морозом. А в отдельных районах из-за низких температур и обильных осадков развернули мобильные точки помощи. В распоряжении тепловые пушки, генераторы, термосы.
Николай Кузьмицкий, председатель Брестской областной организации Белорусского Красного Креста:
По взаимодействию с райисполкомами и подразделениями МЧС у нас создавались мобильные группы, которые выезжали по тем направлениям, где помощь наиболее была необходима. Такая работа проводилась и в Ляховичском районе, и Лунинецком, и Столинском, и Дрогичинском, и Барановичском. И во многих других районах.
Что касается центра обогрева на границе, то здесь также консультируют и помогают иностранцам. Для них есть телефон, по которому можно связаться с любой точкой планеты.