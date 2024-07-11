Лукашенко на открытии «Славянского базара»: живите долго и будьте спокойны – всё будет нормально!
Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Об этом заявил глава государства на церемонии, которая ознаменовала – теперь официально – старт главного культурного события Беларуси – «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Сегодня здесь, в Витебске, на «Славянском базаре» говорят, как впрочем и всегда, на языке мира и гармонии. А еще и поздравляют от всей души! Итак, Гран-при XXII Международного фестиваля детского музыкального конкурса «Витебск» уезжает в Узбекистан. А специальная премия Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» – в Россию. Из рук Александра Лукашенко ее сегодня получил народный артист России – Григорий Лепс.
Специальная награда Президента Республики Беларусь «Через искусство к миру и взаимопониманию» в 2024 году присуждена народному артисту Российской Федерации Григорию Лепсу.
Григорий Лепс, народный артист России:
Огромное спасибо за такую высокую награду. Александр Григорьевич! Всему белорусского народу! Спасибо, что оценили мой музыкальный труд. Вашему братскому народу счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Мирного неба и большого благополучия. Спасибо!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз, лауреаты наши, примите искренние поздравления не только от меня, я имею на это право, от имени всего белорусского народа, от имени славян, собравшихся здесь, в этом огромном зале, поздравить вас с этими прекрасными наградами. Пусть это будет награда очередная. Счастья, здоровья вам. Вам, дорогие приехавшие, и гости особенно, к нам, в Витебск. Живите долго и будьте спокойны – все будет нормально!
Виктория Ходосок:
Вот так открылся 33-й по счету «Славянский базар». Сейчас в Летнем амфитеатре продолжается концертная программа. На сцену выходят именитые артисты, исполняют известные хиты, заряжая своих зрителей поистине «васильковым» настроением.