Лукашенко на открытии «Славянского базара»: живите долго и будьте спокойны – всё будет нормально!

Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Об этом заявил глава государства на церемонии, которая ознаменовала – теперь официально – старт главного культурного события Беларуси – «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Сегодня здесь, в Витебске, на «Славянском базаре» говорят, как впрочем и всегда, на языке мира и гармонии. А еще и поздравляют от всей души! Итак, Гран-при XXII Международного фестиваля детского музыкального конкурса «Витебск» уезжает в Узбекистан. А специальная премия Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» – в Россию. Из рук Александра Лукашенко ее сегодня получил народный артист России – Григорий Лепс.