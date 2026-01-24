Большой биатлон в «Раубичах»! Четвёртый этап Кубка Содружества продолжается

Большой биатлон вернулся в «Раубичи» и мы продолжаем следить за ходом четвертого этапа Кубка Содружества, который собрал в спорткомплексе под Минском сильнейших стреляющих лыжников из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовый день принес нашей команде бронзу – ее завоевал Антон Смольский в спринтерской гонке. Сегодня, 24 января, в программе – гонки преследования.

В полдень на дистанцию в 10 километров с четырьмя огневыми рубежами отправятся женщины. Первой из наших стартовый городок покинет Елена Кулак. Она побежит 9-й. Лидеры национальной команды Анна Сола и Динара Смольская вступят в борьбу 11-й и 13-й. В 15:00 начнут соревноваться мужчины. Основные надежды связаны с лидером нашей сборной – Антоном Смольским. Можно не сомневаться: нас ждет яркая гонка. А поддержка зрителей явно не будет лишней.