Лукашенко: открытие «Славянского базара» – триумф деятелей культуры, чьё творчество объединяет страны и народы

Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Об этом заявил глава государства на церемонии, которая ознаменовала – теперь официально – старт главного культурного события Беларуси – «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, политический обозреватель: Об искренней любви к белорусскому фестивалю искусств говорят и приветственные послания, которые поступили в адрес гостей и участников «Славянки» со всех уголков мира. От Колумбии до России (приветствие от Владимира Путина зачитали на сцене амфитеатра). О нашем фестивале знают за тысячи километров от Витебска. Он с большой историей и большим размахом. Когда-то базару пророчили иную судьбу – отнюдь не с оттенком ярких красок. Но наш базар – это то, что неизменно и на века. Эту культурную ценность, считайте так, мы будем передавать из поколения в поколение нашим детям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Открытие «Славянского базара в Витебске» – это всегда время триумфа деятелей культуры, чье творчество объединяет страны и народы. И как бы кто-то ни пытался приуменьшить значение нашего фестиваля, ничего не получается. Он гремит на всю планету.

Сегодня мы вручаем главную премию фестиваля «Через искусство – к миру и взаимопониманию», премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-й – 2024-й годы людям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между нашими народами. Вручаем награду самому юному дарованию, победителю детского песенного конкурса – маленькой звездочке, которой еще только предстоит сиять на музыкальном небосклоне.

Огромное спасибо вам – организаторам форума, артистам, мастерам искусств и всем, кто ежегодно приезжает в Беларусь, чтобы провести лучшие дни фестивального лета вместе с нами. Благодаря вам история «Славянского базара в Витебске» продолжается. И будет продолжаться и после нас. Вместе с нашими детьми и внуками. Желаю всем безграничного вдохновения и ярких творческих идей!