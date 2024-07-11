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Именная звезда Григория Лепса появилась на Аллее славы в Витебске

11 июля 2024 19:44
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Несмотря на то, что торжественное открытие «Славянского базара» только 11 июля, Витебск уже давно живет в фестивальном ритме. Многочисленные выставки, театральные постановки и творческие состязания – все это в программе участников фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именная звезда Григория Лепса появилась на Аллее славы в Витебске-1

Традиционно в день открытия фестиваля на Аллее славы у Летнего амфитеатра засияла юбилейная, 20-я звезда. Обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» стал народный артист России и бессменный участник «Славянского базара» Григорий Лепс.

Именная звезда Григория Лепса появилась на Аллее славы в Витебске-4

Григорий Лепс, народный артист России, обладатель специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию»:
Великолепный фестиваль. Я всегда люблю здесь бывать и меня часто приглашают. Искренне этому рад, всегда тепло встречают. Надеюсь, я это заслужил. Огромное количество начинающих и известных артистов. Многие артисты в некотором смысле получают здесь свое новое имя, новый виток в своем творческом развитии. И это очень здорово.

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# Славянский базар в Витебске-2024 # общество

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