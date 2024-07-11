Именная звезда Григория Лепса появилась на Аллее славы в Витебске

Несмотря на то, что торжественное открытие «Славянского базара» только 11 июля, Витебск уже давно живет в фестивальном ритме. Многочисленные выставки, театральные постановки и творческие состязания – все это в программе участников фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в день открытия фестиваля на Аллее славы у Летнего амфитеатра засияла юбилейная, 20-я звезда. Обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» стал народный артист России и бессменный участник «Славянского базара» Григорий Лепс.