Именная звезда Григория Лепса появилась на Аллее славы в Витебске

Несмотря на то, что торжественное открытие «Славянского базара» только 11 июля, Витебск уже давно живет в фестивальном ритме. Многочисленные выставки, театральные постановки и творческие состязания – все это в программе участников фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно в день открытия фестиваля на Аллее славы у Летнего амфитеатра засияла юбилейная, 20-я звезда. Обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» стал народный артист России и бессменный участник «Славянского базара» Григорий Лепс.
Григорий Лепс, народный артист России, обладатель специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию»:
Великолепный фестиваль. Я всегда люблю здесь бывать и меня часто приглашают. Искренне этому рад, всегда тепло встречают. Надеюсь, я это заслужил. Огромное количество начинающих и известных артистов. Многие артисты в некотором смысле получают здесь свое новое имя, новый виток в своем творческом развитии. И это очень здорово.
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