«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе

Новости Беларуси. Бизнес с ароматом кофе. В агрогородке Судково Хойникского района открылся инклюзивный цех по обжарке кофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто они, авторы социального проекта, мечтающие угостить тонизирующим напитком всю Европу, узнавала Анна Корольчук.

По плану мы сегодня берем арабику и делаем темную обжарку. Четыре обжарки. Сейчас тогда одеваемся, загружаем, готовим, проверяем зерно.

Эфиопия, Гондурас, Бразилия, Вьетнам. За несколько месяцев стажировки Вячеслав Надин изучил мировой рынок производителей кофейного зерна. Качественное сырье – половина успеха в приготовлении ароматного напитка. Рецепт самого вкусного кофе мужчина не раскрывает. Говорит, у каждого профессионала есть свой секрет, как удивлять гурманов.

Вячеслав Надин, заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

Кофейный бизнес очень прибыльный на самом деле. Мы считали, смотрели и понимаем, что, если этим заниматься, это достойная оплата тем, кто работает. И мы сможем людям предоставлять возможность (кто желает) работать и в то же время дарить радость.

В арендованном помещении в 10 квадратных метров помещается все, что нужно для кофейного бизнеса: два новых аппарата для обжарки и очистки зерна, сырье от прямых поставщиков, оборудование для взвешивания и фасовки готовой продукции. После получения всех разрешений цех заработает на полную мощность и кофейное производство получит статус первого лицензированного в Гомельской области.

Эдуард Иванов, председатель Хойникской районной ассоциации инвалидов-колясочников:

Под каждого человека нужно подстроиться. То бишь кто-то любит чистую арабику, а кого-то чистая арабика не устраивает: я бы хотел 20 % Гондураса и 80 % арабики или 50 на 50. Наш потребитель – рестораны, маленькие кафе, заправочные станции. Проект носит социальный характер – подобная линия дает возможность трудоустройства людям с инвалидностью. Сейчас на производстве задействовано три человека, с ростом объемов их количество увеличится.

В Хойникском районе научились не только варить качественный кофе, но и творчески использовать то, что остается после него. Педагог Виктория Новикова создает картины, смешивая переработанный жмых и древесные опилки.

Виктория Новикова, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи Хойников:

Сначала грунтуем поверхность, затем, после высыхания, наносим рисунок, создаем композицию. После берем ПВА-клей и контурно все обводим, все контурные рисунки. Затем берем кофе и графически его выделяем.