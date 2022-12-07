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«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе

07 декабря 2022 15:04
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Новости Беларуси. Бизнес с ароматом кофе. В агрогородке Судково Хойникского района открылся инклюзивный цех по обжарке кофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто они, авторы социального проекта, мечтающие угостить тонизирующим напитком всю Европу, узнавала Анна Корольчук.

«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе-1

По плану мы сегодня берем арабику и делаем темную обжарку. Четыре обжарки. Сейчас тогда одеваемся, загружаем, готовим, проверяем зерно.

«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе-4

Эфиопия, Гондурас, Бразилия, Вьетнам. За несколько месяцев стажировки Вячеслав Надин изучил мировой рынок производителей кофейного зерна. Качественное сырье – половина успеха в приготовлении ароматного напитка. Рецепт самого вкусного кофе мужчина не раскрывает. Говорит, у каждого профессионала есть свой секрет, как удивлять гурманов.

«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе-7

Вячеслав Надин, заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:
Кофейный бизнес очень прибыльный на самом деле. Мы считали, смотрели и понимаем, что, если этим заниматься, это достойная оплата тем, кто работает. И мы сможем людям предоставлять возможность (кто желает) работать и в то же время дарить радость.

«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе-10

В арендованном помещении в 10 квадратных метров помещается все, что нужно для кофейного бизнеса: два новых аппарата для обжарки и очистки зерна, сырье от прямых поставщиков, оборудование для взвешивания и фасовки готовой продукции. После получения всех разрешений цех заработает на полную мощность и кофейное производство получит статус первого лицензированного в Гомельской области.

«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе-13

Эдуард Иванов, председатель Хойникской районной ассоциации инвалидов-колясочников:
Под каждого человека нужно подстроиться. То бишь кто-то любит чистую арабику, а кого-то чистая арабика не устраивает: я бы хотел 20 % Гондураса и 80 % арабики или 50 на 50. Наш потребитель – рестораны, маленькие кафе, заправочные станции.

Проект носит социальный характер – подобная линия дает возможность трудоустройства людям с инвалидностью. Сейчас на производстве задействовано три человека, с ростом объемов их количество увеличится.

«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе-16

В Хойникском районе научились не только варить качественный кофе, но и творчески использовать то, что остается после него. Педагог Виктория Новикова создает картины, смешивая переработанный жмых и древесные опилки.

«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе-19

Виктория Новикова, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи Хойников:
Сначала грунтуем поверхность, затем, после высыхания, наносим рисунок, создаем композицию. После берем ПВА-клей и контурно все обводим, все контурные рисунки. Затем берем кофе и графически его выделяем.

«Наш потребитель – рестораны». В Хойникском районе заработал инклюзивный цех по обжарке кофе-22

Кофе – материал благодарный, работа с ним дает эффект ароматерапии. Собирать расходный жмых автору необычной техники помогают друзья, родные и коллеги. Предприимчивая натура полешуков всегда находит простор для полета фантазии и может увидеть необычное в обыденном.

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# Государственная социальная политика # общество # Вячеслав Надин # Эдуард Иванов # Виктория Новикова # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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