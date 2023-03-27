«Всё в ваших руках. Берите и действуйте». На что ориентировал Лукашенко новых управленцев на местах?

Новости Беларуси. Все в ваших руках. Берите и действуйте. Такими словами 27 марта новых руководителей местной вертикали, предприятий и министерств напутствовал Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения, на первый взгляд не существенные, коснулись первого (по количеству внимания и населения) города страны. Надежда Лазаревич проработала в должности заместителя главы Минска чуть больше года, ее усилия оценили и вместе с приставкой «первый» к предыдущей должности дали еще больше ответственности и доверия.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Важность экономики стоит в приоритете. И мы понимаем, что сейчас экономика во главе всего. И приставка «первый» об этом тоже говорит. Любые проблемы дают возможности развития. И, конечно, те же санкции, которые у нас были, и, может быть, тот год был действительно сложный. Но он нас сделал сильнее, умнее, мудрее. Поэтому мы видим перспективы развития в этом году, мы видим, на какие болевые точки нам нужно обратить внимание. И в части того, что у нас много крупных промышленных предприятий, это только плюс. За прошлый год проработали почти со всеми промышленными предприятиями, посмотрели, какие инвестиционные проекты можно развить на данных предприятиях. И мы видим возможность инвестиции в данные предприятия. Чего ждут от первых замов руководителей регионов и не только, глава государства по-мужски объяснил Дмитрию Петрожицкому, но касается это всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отступать некуда. Этот год показательный. То, что ты становишься рядом с губернаторами и будешь нести ответственность, – это хорошо. Но ты же понимаешь ответственность? Дальше уже некуда. Поэтому настраивайся сразу вместе с Иваном Ивановичем Крупко на военный лад и начинайте разворачиваться как следует. Что с посевной кампанией? Какие районы уже сеют?

Дмитрий Петрожицкий, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома:

В этом году как-то неординарно. Пошли все вместе. И по подкормке пошли работать. 80 % подкормили озимых зерновых, на рапс перешли, практически завершаем. Александр Лукашенко:

Если вовремя сейчас подкормите, по-настоящему, – будете иметь урожай. Не подкормите – урожая не будет. Я еще раз настаиваю на том, чтобы было военное положение в этом плане. Поэтому надо очень оперативно работать. По-военному. Другого выхода нет. Новых руководителей сегодня получили шесть районов Беларуси: Добрушский, Вилейский, Узденский, Круглянский, Хотимский и Чаусский. Практически для всех эти должности – повышение, но в случае с Сергеем Ермолицким – интересный карьерный поворот. С должности председателя Гомельского райисполкома он отправляется в маленький Круглянский. С чего бы?

Сергей Ермолицкий, председатель Круглянского райисполкома:

Товарищ Президент, первая мотивация – Могилевский регион для меня – малая родина. Хотелось бы поработать на Могилевщине. Александр Лукашенко:

Ты же не в Могилеве родился. Сергей Ермолицкий:

Ну, я родился в Кричевском районе. Но работал на Могилевщине основные годы своей трудовой деятельности. Александр Лукашенко:

То есть это твое желание?

Сергей Ермолицкий:

Мое желание. Александр Лукашенко:

Конечно, Гомельский район и Круглянский – это как белое и черное, даже по величине. В Круглянском районе ты даже можешь не развернуться, негде будет.