Лукашенко: «Всем надо шевелиться, не только областной власти»

Новости Беларуси. Новые заместители министров, директора предприятий и местные управленцы. 27 марта во Дворце Независимости – кадровый понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые заместители министров, директора предприятий и местные управленцы. 27 марта во Дворце Независимости – кадровый понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из 11 кандидатов на повышение ряд руководителей согласован. Ротации в вертикали власти ждут Гомель, Брест и Минск. Первым заместителем председателя Мингорисполкома назначена Надежда Лазаревич. Александр Лукашенко предупредил назначенцев о том, что требования к работе по самым важным для страны направлениям будут возрастать.
Новое руководство встретят и шесть районов Беларуси: Добрушский, Вилейский, Узденский, Круглянский, Хотимский и Чаусский – Президент дал согласие на назначение новых руководителей. И уже озвучил первые требования: решать вопросы, которые ставит население. Работа по данному направлению должна быть четкой, особого наблюдения требует деятельность ЖКХ, в адрес которого традиционно поступает наибольшее количество жалоб.
В поле деятельности райисполкомов попадают и сельские советы. Александр Лукашенко акцентировал внимание, что это должны быть работоспособные, а не номинальные органы. В деревнях важно обеспечить порядок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопрос сельского хозяйства – это точно ваша компетенция, проект «Один проект, один район» – это ваша задача. Мы этого не забудем, прежде всего я. Это мое личное поручение каждому председателю райисполкома. Поэтому надо бегать быстро по стране, искать инвесторов, они уже, наверное, найдены. В этом году вы должны доложить о реализации этого проекта. В зависимости от того, какой резерв рабочей силы. Если в Круглом, это небольшой городок и рабочей силы там немного, то пускай это будет на 10 рабочих мест проект, если более крупный район – там больше. В зависимости от того, сколько свободной рабочей силы у нас имеется. И смотрите за производством – каждый понемножку где-то. Рынки открыты, особенно огромный российский. Всем надо шевелиться, не только областной власти, но и председателям гор-, райисполкомов. Райисполкомы у нас не задействованы во всю мощь, они недогружены в этом плане. Поэтому требовательность будет в этом ключе возрастать.
Отдельный разговор состоялся с главами промышленных предприятий страны. В условиях санкционного давления логистика и переориентация рынков остается актуальной темой. Глава государства решил, кто дальше будет развивать реальный сектор экономики.
Генеральным директором «Белшины» назначен Александр Ковалев, ранее он занимал должность главного инженера по техническому развитию предприятия. Также были согласованы руководители «Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения» и предприятия по добыче и переработке сырья «Доломит».
Кадровые изменения коснулись ряда министерств. Новым заместителем министра экономики назначен Андрей Картун, ранее работавший в МАРТ в аналогичной должности. Освободившееся место в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заняла Наталья Василевская. Человек неновый – ранее она курировала деятельность Постоянной комиссии при Совете Республики по региональной политике.
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