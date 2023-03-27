Лукашенко: «Всем надо шевелиться, не только областной власти»

Новости Беларуси. Новые заместители министров, директора предприятий и местные управленцы. 27 марта во Дворце Независимости – кадровый понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 11 кандидатов на повышение ряд руководителей согласован. Ротации в вертикали власти ждут Гомель, Брест и Минск. Первым заместителем председателя Мингорисполкома назначена Надежда Лазаревич. Александр Лукашенко предупредил назначенцев о том, что требования к работе по самым важным для страны направлениям будут возрастать. Новое руководство встретят и шесть районов Беларуси: Добрушский, Вилейский, Узденский, Круглянский, Хотимский и Чаусский – Президент дал согласие на назначение новых руководителей. И уже озвучил первые требования: решать вопросы, которые ставит население. Работа по данному направлению должна быть четкой, особого наблюдения требует деятельность ЖКХ, в адрес которого традиционно поступает наибольшее количество жалоб. В поле деятельности райисполкомов попадают и сельские советы. Александр Лукашенко акцентировал внимание, что это должны быть работоспособные, а не номинальные органы. В деревнях важно обеспечить порядок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос сельского хозяйства – это точно ваша компетенция, проект «Один проект, один район» – это ваша задача. Мы этого не забудем, прежде всего я. Это мое личное поручение каждому председателю райисполкома. Поэтому надо бегать быстро по стране, искать инвесторов, они уже, наверное, найдены. В этом году вы должны доложить о реализации этого проекта. В зависимости от того, какой резерв рабочей силы. Если в Круглом, это небольшой городок и рабочей силы там немного, то пускай это будет на 10 рабочих мест проект, если более крупный район – там больше. В зависимости от того, сколько свободной рабочей силы у нас имеется. И смотрите за производством – каждый понемножку где-то. Рынки открыты, особенно огромный российский. Всем надо шевелиться, не только областной власти, но и председателям гор-, райисполкомов. Райисполкомы у нас не задействованы во всю мощь, они недогружены в этом плане. Поэтому требовательность будет в этом ключе возрастать.