«Продаёте или же на склад?» Лукашенко заинтересовала ситуация с белорусскими шинами
Новости Беларуси. Новые заместители министров, директора предприятий и местные управленцы. 27 марта во Дворце Независимости кадровый понедельник. Из 11 кандидатов на повышение ряд руководителей согласован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Отдельный разговор состоялся с новыми руководителями ряда промышленных предприятий. Среди назначенцев Александр Ковалев, новый гендиректор «Белшины». Его предшественник был задержан ввиду заключения заведомо невыгодного для предприятия контракта с российской компанией.
Новый руководитель рассказал журналистам, что сегодня ситуация с недобросовестными дилерами решается. Избрана тактика заключения договоров при личной встрече двух сторон. Президент поинтересовался, как обстоят дела на «Белшине» сегодня с учетом, что Александр Ковалев ранее работал в должности главного инженера по техническому развитию, а в общей сложности посвятил предприятию 27 лет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какая сейчас ситуация вообще на «Белшине»? Вы работаете, продаете или же на склад складываете? Или в Россию отправили и там валяется на складах?
Александр Ковалев, генеральный директор «Белшины»:
Шины продаются. Есть прирост в остатках готовой продукции, но это проблема сезонного спроса. И проблема по сверхкрупногабаритному сегменту. Вы знаете предыдущую проблему, в настоящий момент мы пытаемся ее решить путем создания новой товаропроводящей сети в этом сегменте. С этой целью специалисты предприятия уже находятся в местах сосредоточения российских горнодобывающих компаний на Кузбассе. Планируется посещение предприятий, восемь встреч заланировано на этой неделе, пытаемся переконтрактоваться именно по этому продукту. Потому что большинство потребителей было законтрактовано через российского дилера.
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