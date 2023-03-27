«Продаёте или же на склад?» Лукашенко заинтересовала ситуация с белорусскими шинами

Новости Беларуси. Новые заместители министров, директора предприятий и местные управленцы. 27 марта во Дворце Независимости кадровый понедельник. Из 11 кандидатов на повышение ряд руководителей согласован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Всем надо шевелиться, не только областной власти». Подробности.

Отдельный разговор состоялся с новыми руководителями ряда промышленных предприятий. Среди назначенцев Александр Ковалев, новый гендиректор «Белшины». Его предшественник был задержан ввиду заключения заведомо невыгодного для предприятия контракта с российской компанией. Новый руководитель рассказал журналистам, что сегодня ситуация с недобросовестными дилерами решается. Избрана тактика заключения договоров при личной встрече двух сторон. Президент поинтересовался, как обстоят дела на «Белшине» сегодня с учетом, что Александр Ковалев ранее работал в должности главного инженера по техническому развитию, а в общей сложности посвятил предприятию 27 лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какая сейчас ситуация вообще на «Белшине»? Вы работаете, продаете или же на склад складываете? Или в Россию отправили и там валяется на складах?