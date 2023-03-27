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«Вы его чуть ли не президентом предлагали выдвинуть!» Почему ушёл в отставку мэр Бреста Рогачук?

27 марта 2023 17:47
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Новости Беларуси. Все в ваших руках. Берите и действуйте. Такими словами 27 марта новых руководителей местной вертикали, предприятий и министерств напутствовал Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озвученные посылы касались не только тех, кого на разговор Александр Лукашенко пригласил во Дворец Независимости, но и тех, чьи новые должности были одобрены в рабочем порядке. Александр Лукашенко озвучил свои главные требования для представителей власти: решать вопросы, которые ставит население.

«Вы его чуть ли не президентом предлагали выдвинуть!» Почему ушёл в отставку мэр Бреста Рогачук?-1

На особом контроле должно быть ценообразование и деятельность ЖКХ, в адрес которого традиционно поступает наибольшее количество жалоб. Впереди электоральные кампании, вокруг страны сложная обстановка, важно не дать оппонентам ни малейшего повода и возможности поджечь общество.

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Во Дворце Независимости своего согласования на новые должности этим утром ожидали 15 человек. Знакомым и пока не очень лицам предстояло собеседование на высшем уровне. В Красном зале глава государства сперва встретился с кандидатами на должности руководства местной вертикали. Президент подробно ознакомился с биографией каждого, а глава АП подтвердил их готовность занять должности, но на примере первого региона спрашивает о причинах таких решений. Почему вдруг руководившего 8 лет Брестом, довольно известного Рогачука решили занять другой работой?

«Вы его чуть ли не президентом предлагали выдвинуть!» Почему ушёл в отставку мэр Бреста Рогачук?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сергей Николаевич, в чем проблема? Ты там внутри, притом работал в облисполкоме. Есть какие-то шероховатости, причины?

Сергей Лободинский, председатель Брестского исполнительного комитета:
Работа с предприятиями, товарищ Президент. В первую очередь потому, что экономика города может давать больший результат. Это, наверное, основная причина.

Александр Лукашенко:
То есть есть некоторая неудовлетворенность со стороны облисполкома работой Рогачука?

«Вы его чуть ли не президентом предлагали выдвинуть!» Почему ушёл в отставку мэр Бреста Рогачук?-7

Сергей Лободинский:
Да.

Александр Лукашенко:
Ну так и говори, я же должен знать хотя бы твою позицию. А вы этого не видите?

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Нет, товарищ Президент, мы тоже это видим.

Александр Лукашенко:
Ну так в чем истинная причина? Вы же все его чуть ли не президентом предлагали выдвинуть в очередные выборы – и вдруг.

«Вы его чуть ли не президентом предлагали выдвинуть!» Почему ушёл в отставку мэр Бреста Рогачук?-10

Игорь Сергеенко:
Нет, он достаточно активный в общественно-политическом плане человек, имеет свою позицию, встречается с населением, но на каком-то этапе по многим направлениям развития непосредственно города начала ситуация пробуксовывать, и в большей степени задачи по управлению города берет на себя облисполком.

Александр Лукашенко:
Понятно. Я так понимаю, Сергей Николаевич, вы человек перспективный, знаете все узкие места, недостатки. И в Бресте это будет исправлено.

Сергей Лободинский:
Да.

Александр Лукашенко:
Да, видимо, несмотря на все положительные качества Рогачука в плане работы с населением, все-таки душа его не лежала к материальному производству и предприятиям.

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Быть у руля большого города, тем более такого, немаленькая ответственность. Сергей Лободинский возглавит Брест в очень непростой период. Чего стоит искусственно созданная нашими польскими соседями ситуация со срывом привычных логистических цепочек. Но никто не говорил, что будет легко.

«Вы его чуть ли не президентом предлагали выдвинуть!» Почему ушёл в отставку мэр Бреста Рогачук?-13

Сергей Лободинский:
Сегодня на границе, думаю, все видели длинные очереди. Это сказывается на логистике, на транспорте. Поэтому транспортная отрасль в этом плане проседает. Но не стоим на месте. Совместно с облисполкомом ищем варианты движения и изменения маршрутов. Прорабатываем вопросы движения товара Беларусь Россия, где сегодня рынок открыт. И на это обращал внимание и глава государства. Поэтому в этом плане будет сконцентрирована вся работа, чтобы наш транспорт двигался и работал. И, соответственно, работали люди, были заняты в экономике.

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