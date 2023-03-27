«Вы его чуть ли не президентом предлагали выдвинуть!» Почему ушёл в отставку мэр Бреста Рогачук?

Новости Беларуси. Все в ваших руках. Берите и действуйте. Такими словами 27 марта новых руководителей местной вертикали, предприятий и министерств напутствовал Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Озвученные посылы касались не только тех, кого на разговор Александр Лукашенко пригласил во Дворец Независимости, но и тех, чьи новые должности были одобрены в рабочем порядке. Александр Лукашенко озвучил свои главные требования для представителей власти: решать вопросы, которые ставит население.

На особом контроле должно быть ценообразование и деятельность ЖКХ, в адрес которого традиционно поступает наибольшее количество жалоб. Впереди электоральные кампании, вокруг страны сложная обстановка, важно не дать оппонентам ни малейшего повода и возможности поджечь общество. Во Дворце Независимости сегодня работала Алена Сырова. Она расскажет подробности кадрового понедельника. Во Дворце Независимости своего согласования на новые должности этим утром ожидали 15 человек. Знакомым и пока не очень лицам предстояло собеседование на высшем уровне. В Красном зале глава государства сперва встретился с кандидатами на должности руководства местной вертикали. Президент подробно ознакомился с биографией каждого, а глава АП подтвердил их готовность занять должности, но на примере первого региона спрашивает о причинах таких решений. Почему вдруг руководившего 8 лет Брестом, довольно известного Рогачука решили занять другой работой?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сергей Николаевич, в чем проблема? Ты там внутри, притом работал в облисполкоме. Есть какие-то шероховатости, причины? Сергей Лободинский, председатель Брестского исполнительного комитета:

Работа с предприятиями, товарищ Президент. В первую очередь потому, что экономика города может давать больший результат. Это, наверное, основная причина. Александр Лукашенко:

То есть есть некоторая неудовлетворенность со стороны облисполкома работой Рогачука?

Сергей Лободинский:

Да. Александр Лукашенко:

Ну так и говори, я же должен знать хотя бы твою позицию. А вы этого не видите? Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Нет, товарищ Президент, мы тоже это видим. Александр Лукашенко:

Ну так в чем истинная причина? Вы же все его чуть ли не президентом предлагали выдвинуть в очередные выборы – и вдруг.

Игорь Сергеенко:

Нет, он достаточно активный в общественно-политическом плане человек, имеет свою позицию, встречается с населением, но на каком-то этапе по многим направлениям развития непосредственно города начала ситуация пробуксовывать, и в большей степени задачи по управлению города берет на себя облисполком. Александр Лукашенко:

Понятно. Я так понимаю, Сергей Николаевич, вы человек перспективный, знаете все узкие места, недостатки. И в Бресте это будет исправлено. Сергей Лободинский:

Да. Александр Лукашенко:

Да, видимо, несмотря на все положительные качества Рогачука в плане работы с населением, все-таки душа его не лежала к материальному производству и предприятиям. «Продаете или же на склад?» Лукашенко заинтересовала ситуация с белорусскими шинами. Подробности. Быть у руля большого города, тем более такого, немаленькая ответственность. Сергей Лободинский возглавит Брест в очень непростой период. Чего стоит искусственно созданная нашими польскими соседями ситуация со срывом привычных логистических цепочек. Но никто не говорил, что будет легко.