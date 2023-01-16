«Всё-таки хватит говорить о тех, кто убежал». Как белорусским СМИ следует дальше выстраивать свою работу?

Кирилл Казаков, СТВ: Вот вы тоже вышли в новом формате газетном, который для Беларуси тогда еще не был привычен. Однако эта картинка и заглавие на обложке заставили говорить и понимать, что не только в телевизионной журналистике есть люди достаточно смелые. Я понимаю, что много резких слов и картинок, которые становились причиной жалоб и в Министерство информации, и в облисполком. Но вы этот курс будете держать также? Опять же говоря о том, что наша информационная стратегия, нацеленная на две электоральные компании, будет у вас все-таки меняться в зависимости от времени или вы так жестко стержнем пойдете?

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:

Когда мы газету переделывали, это был как раз август 2020 года, у нас вышел первый номер уже в новом формате, в таблоидном. Таблоид от слова «таблетка», то есть как таблетка – полезное вещество в максимальной концентрации. То же самое и таблоид – это спрессованная полезная информация в максимальной концентрации. Мы руководствовались и телевизионными принципами, потому что люди сегодня обладают именно клиповым мышлением. Клиповое мышление в интернете, на телевидении – все понятно. А вот клиповое мышление для газеты, для Беларуси почему-то это стало новым, хотя это не новые абсолютно технологии, мы их позаимствовали у наших коллег с Запада, которые пользовались ими уже не один год. Журналистика всегда должна оставаться агрессивной, чтобы воздействовать. Но агрессия может быть как полезной, мирной, так и абсолютно бесполезной, бессмысленной, поэтому здесь нужно уметь лавировать, просто выбирать нужные форматы и вовремя. 2020 год прошел три года назад, наверное, все-таки хватит говорить о тех, кто убежал, что нам причинили зло, что нам плохо, что мы боролись, выстояли. Давайте говорить честно, что стояли не все. Особенно те, кто сегодня говорит, что они стояли, не факт, что они стояли. Давайте говорить прямо об этом, как раз таки кто стоял, тот уже эту тему прошел, закрыл все стадии. И уже работает по-новому, потому что надо продолжать работать иначе. Есть абсолютно другие темы. Кроме политики есть экономика, которая также зиждется на политике, но экономика является основой всего в любой стране. Надо показывать, как живут наши люди, почему где-то такая зарплата, какой регион развивается, а какой нет. Показывать и хорошие примеры, и плохие.

Алена Сырова, СТВ:

Судя по социологическому опросу, достоверность лидирует, то есть запрос на правду есть. Потому что сейчас очень большое количество источников информации, в принципе информации. И уже очень тяжело в этом разобраться.