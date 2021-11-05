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«Трафик здесь всегда был большой». Дорогу Слобода – Борисов – Новосады расширили до 4 полос

05 ноября 2021 14:14
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Новости Беларуси. Дорогу Р53 Слобода – Борисов – Новосады сдадут к концу ноября. Движение по ней уже пустили, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Реконструкция проходила в два этапа. Специалисты трудились в круглосуточном режиме, задействовали до 50 единиц техники.

«Трафик здесь всегда был большой». Дорогу Слобода – Борисов – Новосады расширили до 4 полос-1

Протяженность обновленного полотна около 10 километров. Дорогу расширили до четырех полос движения. По две в каждом направлении. В качестве покрытия выбрали цементобетон: он может выдерживать большую нагрузку и гораздо долговечнее привычного асфальта. Такой выбор позволил увеличить пропускную способность и улучшил сцепление шин с дорогой. Сейчас специалисты вносят последние штрихи по благоустройству откосов и обочин.

«Трафик здесь всегда был большой». Дорогу Слобода – Борисов – Новосады расширили до 4 полос-4

Сергей Ведерчик, начальник участка Дорожно-строительного треста № 5:
Благодаря тому, что Смолевичи является городом-спутником, трафик здесь всегда был большой. Дорога была узкая, поэтому создавались заторы, аварии частые. Решение было правильное – уширить эту дорогу. Проект реконструкции предусматривал устройство двух развязок в разных уровнях. Одна выполнена по типу транспортного тоннеля, вторая, которую мы с вами наблюдаем, стандартный путепровод типа клеверный лист. Девять автобусных остановок перестроилось.

«Трафик здесь всегда был большой». Дорогу Слобода – Борисов – Новосады расширили до 4 полос-7

Ремонт автодорог в области будет продолжаться. В планах – восстановление трассы М3 на участке от Минска в сторону Плещениц.

# Автодороги Беларуси # общество # Сергей Ведерчик # Фотофакт

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