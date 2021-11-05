«Трафик здесь всегда был большой». Дорогу Слобода – Борисов – Новосады расширили до 4 полос

Новости Беларуси. Дорогу Р53 Слобода – Борисов – Новосады сдадут к концу ноября. Движение по ней уже пустили, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Реконструкция проходила в два этапа. Специалисты трудились в круглосуточном режиме, задействовали до 50 единиц техники.

Протяженность обновленного полотна около 10 километров. Дорогу расширили до четырех полос движения. По две в каждом направлении. В качестве покрытия выбрали цементобетон: он может выдерживать большую нагрузку и гораздо долговечнее привычного асфальта. Такой выбор позволил увеличить пропускную способность и улучшил сцепление шин с дорогой. Сейчас специалисты вносят последние штрихи по благоустройству откосов и обочин.

Сергей Ведерчик, начальник участка Дорожно-строительного треста № 5:

Благодаря тому, что Смолевичи является городом-спутником, трафик здесь всегда был большой. Дорога была узкая, поэтому создавались заторы, аварии частые. Решение было правильное – уширить эту дорогу. Проект реконструкции предусматривал устройство двух развязок в разных уровнях. Одна выполнена по типу транспортного тоннеля, вторая, которую мы с вами наблюдаем, стандартный путепровод типа клеверный лист. Девять автобусных остановок перестроилось.