«Не очень принято признаваться в том, что действительно хочется». О каких подарках мечтают мужчины?

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Давайте у психолога спросим. Все-таки она знакома с психологией. Может быть, наши мужчины немножечко лукавят, говоря, что одного нежного поцелуя достаточно в этот день в качестве подарка?

Ольга Анушкина, психолог:

На самом деле, я думаю, что действительно немножко лукавят, потому что как-то не очень принято признаваться в том, что действительно хочется. Я не могу сказать сейчас за всех, но я могу точно сказать про свой личный опыт.

Я тоже мама троих детей. Соответственно, я точно понимаю, что для того, чтобы мой мужчина чувствовал себя хорошо – так как он много работает, и я много работаю, и действительно дети и работа занимают много времени – совершенно необходимо уделять время формату, когда мы только вдвоем. И варианты просто совместных отпусков, то есть один формат – с детьми, а другой – совместный, это как раз и есть такое время, как подарок друг дружке для того, чтобы побыть вместе. Это правда здорово.