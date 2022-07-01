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Главная локация – Дворец спорта. Какие мероприятия состоятся в Минске в День Независимости?

01 июля 2022 13:03
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Новости Беларуси. Беларусь накануне главного государственного праздника буквально преобразилась. Населенные пункты украсили атрибуты Дня Независимости. Торжества в честь него начнутся уже завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Главная локация – Дворец спорта. Какие мероприятия состоятся в Минске в День Независимости?-1

Только в Минске запланировано порядка 180 мероприятий. Основная площадка расположится около Дворца спорта. 2 июля с 15:00 до 20 часов и 3 июля с полудня до 23:00 там будет проходить культурно-развлекательная программа. Также в воскресенье около Ратуши выступит Государственный академический ансамбль танца Беларуси и состоится концертная программа с участием победителей проекта «Маладыя таленты Беларусі». Еще одна локация – стела «Минск – город-герой». В 18:00 на этой площадке выступит «Хор Турецкого», позже состоится традиционная акция «Споем гимн вместе».  

# День Независимости # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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