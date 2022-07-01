К жатве приступили! Как проходят уборочные процессы в Беларуси и какие традиции до сих пор соблюдаются?

Новости Беларуси. Белорусские аграрии начали уборку озимых и сурепицы. Вслед за Брестской областью в поля отправились хлеборобы Гомельского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К жатве приступили Лельчицкий, Лоевский и Добрушский районы. Здесь проводят выборочную уборку озимого ячменя. Последние годы из-за изменений климата эта культура хорошо себя зарекомендовала на землях юга страны. Средняя урожайность – 38 центнеров с гектара.

Д митрий К озел, первый заместитель председателя Г омельского облисполкома: Озимые себя чувствуют прекрасно, яровые – есть вопросы на высоких местах, заметно подгорание. Почему переходим на озимые культуры? Они себя в нашей области гораздо лучше показывают.

В следующем году в Гомельской области площадь посевов под озимый ячмень планируют увеличить с 6,5 тысячи до 50 тысяч гектаров. Перед стартом важной кампании в хозяйствах по традиции провели обряд «Зажинки». И пусть процесс уборки сейчас полностью механизирован, чтобы все отвечало традициям предков, первые колоски серпом срезали женщины. Хлеборобам пожелали богатого урожая.

Тамара Гануш, исполняющая обязанности директора сельхозпредприятия «Бывальки»:

В нашем хозяйстве числится четыре зерноуборочных комбайна. Нами посеяно озимого клина 1235 гектаров, яровой клин – 500 гектаров. То есть на один зерноуборочный комбайн нагрузка составляет 369 гектаров. Коллектив сложенный, все механизаторы порядочные, самодостаточные, с опытом работы. Они не один год участвуют в уборке урожая нашего хозяйства.

В массовую уборку озимого ячменя другие районы области должны включиться до 10 июля с учетом особенностей каждого поля.