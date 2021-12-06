Политолог: Союзное государство стало самым главным конкурентом в мире для Европейского союза

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу « По существу » Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук: Наверное, Президент Лукашенко чувствовал, что в СНГ есть определенные силы, которые работают на децентрализацию. Как та же Украина. Вошла, не вошла – другой вопрос. Поэтому было инициировано именно им Союзное государство. То есть это детализация прежде всего экономических связей, потому что логистика была при Советском Союзе уникальной. Тот же «Мрия», который производили в Украине, в логистике на это предприятие работали 1 250 предприятий по всему Союзу.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это то, о чем говорят: мы хотим войти в Европейский союз, чтобы получить общий рынок. А мы имели общий рынок.

Николай Щекин:

В том то и дело. А конкуренты им не нужны. А Союзное государство стало непосредственным, самым главным конкурентом в мире для Европейского союза.

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