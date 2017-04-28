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Всё о служебном жилье: «Открытый разговор»

28 апреля 2017 18:02
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Новости Беларуси. Жильё моё. Кто создаст домашний уют в казённом доме? И как служебные квадраты превратить в личные? Это обсуждали в программе «Открытый разговор» депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Гурский и главный правовой инспектор труда Минской областной организации Профсоюза работников госучреждений Татьяна Воробей.

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# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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