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Выселят ли из служебного жилья после выхода на пенсию?

28 апреля 2017 18:04
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Новости Беларуси. Работник предпенсионного возраста проживает в служебной квартире. Потребуют ли от него освободить жильё, когда он выйдет на пенсию, рассказали в программе «Открытый разговор».

Дмитрий Гурский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Если он работает в этой организации – остаётся, живёт. Как только он увольняется из организации и жильё именно коммерческое – обращается в «одно окно», становится на очередь и занимается своим вопросом сам.

Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Профсоюза работников госучреждений:
Если человек уходит на предприятие и живёт в ведомственном жилье, то ведомства, как правило, в своих коллективных договорах или соглашением индивидуальным между работником и нанимателем, могут устанавливать нормы, что, при выработке на предприятии, допустим, 10-15-20 лет человек вправе, уйдя на пенсию, пользоваться жилым помещением.

Всё о служебном жилье: «Открытый разговор»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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