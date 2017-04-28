«Как оплачивать «коммуналку» за служебное жилье, если задерживают зарплату?»

Новости Беларуси. На вопрос зрителя программы «Открытый разговор» отвечают эксперты.

Яна (г.Орша):

Как оплачивать коммунальные услуги за служебное жилье, если на работе периодически задерживают зарплату? Я же не виновата в несвоевременной оплате.

Дмитрий Гурский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Либо занимать деньги, либо с той зарплаты, которую дали, уже рассчитывать, что вот это произойдёт.

Или решать с расчётным центром, который рассчитывает за коммунальные услуги.

Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Профсоюза работников госучреждений:

Крутись, как хочешь, но «коммуналку» оплачивай. До 25 числа ежемесячно. Единственное, выплаты за пользование ведомственным жилым помещением – предприятие вправе своими внутренними локальными актами устанавливать какие-то нормы, в случае, действительно, задержки заработной платы на предприятии.

Как-то немножко её отодвигать.

То есть, уже во время получения заработной платы. Здесь надо разделить на оплату за пользование помещением и оплату за техническое обслуживание, и коммунальные услуги.