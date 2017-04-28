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Кто оценивает состояние служебного жилья?

28 апреля 2017 18:03
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Новости Беларуси. Как в Слуцком районе семья с ребёнком выживает в ветхом служебном жилье, рассказали в сюжете программы «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
По факту, предприятие нашу героиню жильем обеспечило. Но она жалуется на условия. Может ли она претендовать на их улучшение?

Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Профсоюза работников госучреждений:
Нашей героине следует обратиться к балансосодержателю, на предприятие, которое является собственником этого жилья. Те, в свою очередь, выходят с инициативой в межведомственную комиссию жилищную.

В каждом регионе создана такая комиссия.

И уже принимают решение об исправлении ситуации.

Илона Волынец:
Но героиня сюжета обращалась к руководителю предприятия, и наша съёмочная группа с ним пообщалась. Нам ответили, что люди сами не следят за этим жильём. И что они готовы помогать и делать всё возможное, но проблема в самих же жильцах.

Дмитрий Гурский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Жаловаться, что плохое жильё и самим ничего не делать – это просто. Если уже само предприятие или тот владелец жилья, которое было предоставлено героине сюжета, не сможет решить, идут они уже дальше по инстанциям. Нерешаемых вопросов нет.

Такое есть понятие – минимальное потребительское качество жилья.

Там описано, чему должно соответствовать жильё, каким требованиям, минимальные потребительские качества. В этот перечень входят  окна те же самые, обеспечение инсоляции помещения, воздухообмена.

Всё о служебном жилье: «Открытый разговор»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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