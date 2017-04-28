«Сесть и плакать. Не думала, что в такую халупу попаду»: как семья с малышом выживает в ветхом служебном жилье

Новости Беларуси. Поводом для сюжета стал звонок на «горячую» линию СТВ. Жительница Слуцкого района рассказала про невыносимые условия в служебной квартире. В ситуации разбиралась съёмочная группа программы «Открытый разговор». Алеся Долбик, жительница деревни Знамя:

Дырки – заклеиваешь, и ничего. Одеяло вешала на всю зиму.

Очевидно, на этой кухне не до уютных посиделок за чашкой чая. Хозяйка дома, жительница деревни Знамя, Алеся Долбик, проводит для нас небольшую экскурсию. Хотя, и показывать нечего. Здесь не то, что удобств, элементарных условий для жизни нет.

Алеся Долбик, жительница деревни Знамя:

Воды холодной в доме нет, ношу с колодца. Воду греем на газе, мыться ходим к тёте с ребёнком.

Живёт Алеся вместе с мамой-пенсионеркой и двухлетним сыном. Служебную квартиру ей выделили на местном сельхозпредприятии, где она работала до декрета. Крыша, вроде, над головой есть, только под ней, по словам женщин, – не жизнь, а выживание.

Нина Долбик, мать:

Никогда не подумала, что в такую халупу я попаду, и моя дочка, и с внуком

Алеся Долбик, жительница деревни Знамя:

Зимой, в морозы, не больше 5-7 тепла. Стены трухлявые. Если бы я была богатая, я б могла что-то сама сделать. Но я живу на зарплату, на которую вышла работать. И сейчас на детские. Помощи не от кого ждать. Из всех щелей свистит ветер, с потолка, то и дело, льёт дождь.

Не за себя, сетует молодая мама, страшно за малыша.

Алеся Долбик, жительница деревни Знамя:

Ребёнок болел постоянно. Зимой надевала 2 свитера, колготы и штаны надевала. Не знаю, что мне делать. Растерянность. Не знаю… Сесть и плакать. Из колхоза помогать никто не хочет.

Да, не хватает мужского плеча и женщинам содержать дом непросто. Но руководитель местного предприятия уверяет: помочь семье Долбик готовы, но уют в доме за хозяек создавать никто не будет.

Валерий Михалькевич, начальник сельскохозяйственного филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»:

Главное, чтобы эта семья сама желала этого – нашей помощи. Дворец мы не построим, но этот дом отремонтировать, благоустроить, мы это сможем сделать и поможем. Но, если доходит до того, что мы сегодня кругом этого дома убираем бытовой мусор: банки, шклянки. Это же ненормально!