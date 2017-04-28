«Сесть и плакать. Не думала, что в такую халупу попаду»: как семья с малышом выживает в ветхом служебном жилье
Новости Беларуси. Поводом для сюжета стал звонок на «горячую» линию СТВ. Жительница Слуцкого района рассказала про невыносимые условия в служебной квартире. В ситуации разбиралась съёмочная группа программы «Открытый разговор».
Алеся Долбик, жительница деревни Знамя:
Дырки – заклеиваешь, и ничего.
Одеяло вешала на всю зиму.
Очевидно, на этой кухне не до уютных посиделок за чашкой чая. Хозяйка дома, жительница деревни Знамя, Алеся Долбик, проводит для нас небольшую экскурсию. Хотя, и показывать нечего.
Здесь не то, что удобств, элементарных условий для жизни нет.
Алеся Долбик, жительница деревни Знамя:
Воды холодной в доме нет, ношу с колодца. Воду греем на газе, мыться ходим к тёте с ребёнком.
Живёт Алеся вместе с мамой-пенсионеркой и двухлетним сыном. Служебную квартиру ей выделили на местном сельхозпредприятии, где она работала до декрета.
Крыша, вроде, над головой есть, только под ней, по словам женщин, – не жизнь, а выживание.
Нина Долбик, мать:
Никогда не подумала, что в такую халупу я попаду, и моя дочка, и с внуком
Алеся Долбик, жительница деревни Знамя:
Зимой, в морозы, не больше 5-7 тепла. Стены трухлявые. Если бы я была богатая, я б могла что-то сама сделать. Но я живу на зарплату, на которую вышла работать. И сейчас на детские. Помощи не от кого ждать.
Из всех щелей свистит ветер, с потолка, то и дело, льёт дождь.
Не за себя, сетует молодая мама, страшно за малыша.
Алеся Долбик, жительница деревни Знамя:
Ребёнок болел постоянно. Зимой надевала 2 свитера, колготы и штаны надевала. Не знаю, что мне делать. Растерянность. Не знаю… Сесть и плакать.
Из колхоза помогать никто не хочет.
Да, не хватает мужского плеча и женщинам содержать дом непросто. Но руководитель местного предприятия уверяет: помочь семье Долбик готовы, но уют в доме за хозяек создавать никто не будет.
Валерий Михалькевич, начальник сельскохозяйственного филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»:
Главное, чтобы эта семья сама желала этого – нашей помощи. Дворец мы не построим, но этот дом отремонтировать, благоустроить, мы это сможем сделать и поможем.
Но, если доходит до того, что мы сегодня кругом этого дома убираем бытовой мусор: банки, шклянки.
Это же ненормально!
Не отказывают Алесе и в трудоустройстве. Вернуться к своей прежней работе девушка может в любой момент.
Валерий Михалькевич, начальник сельскохозяйственного филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»:
Я без вопросов её возьму на работу. Пойдёт работать, нормально будет процесс идти, мы её не оставим!
А, тем временем, маленький Сережа терпеливо ждет прихода мамы. Ведь, прежде всего, от неё зависит, какой будет погода в доме.
Комментарии экспертов: кто оценивает состояние служебного жилья?
Всё о служебном жилье: «Открытый разговор»