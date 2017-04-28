Как разделить арендную квартиру после развода?

Новости Беларуси. Какие права есть у нанимателей арендного жилья, рассказали в программе «Открытый разговор».

Дмитрий Гурский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Её невозможно разделить. Владелец этой квартиры будет один.

Илона Волынец, СТВ:

То есть, тот, кто работает, то и останется в этой квартире?

Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Профсоюза работников госучреждений:

Арендное жильё не подлежит приватизации, обмену, разделу и предоставлению по договору найма.

Соответственно, разделить жильё нельзя, но надо исходить из ситуации.

Если такая ситуация: муж развёлся и, допустим, переехал в другое помещение, то оставшиеся совершеннолетние члены семьи вправе ходатайствовать перед исполнительными органами или перед предприятием о заключении с ними договора найма.