Могут ли перераспределить из-за отсутствия жилья по месту работы?

Новости Беларуси. Если молодой специалист приехал в другой город, у него нет жилья. Наниматель не имеет возможности предоставить ему общежитие и даже оплатить часть съёмного жилья. Может ли быть такой случай основанием для перераспределения, отказа от распределения, рассказали в программе «Открытый разговор».

Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации Профсоюза работников госучреждений:

Нет, не может. Молодой специалист может временно снять жилое помещение частного жилищного фонда по договору найма, или заселиться где-то в общежитие.

В таком случае он также будет иметь право на получение жилья коммерческого использования.

Но, если он вдруг поселится по договору пользования к родственникам, то он утрачивает право на получение через администрацию района арендного жилья.