Всё о профилактике и диагностике рака в Минске: кому и на что обращать внимание, когда и где обследоваться?

Новости Беларуси. Онкология – год от года растет количество минчан с этим диагнозом. А кто-то просто еще не знает об этом, потому в начальной стадии болезнь проходит незаметно. Как определить, что в организме что-то не так? Передается ли она по наследству? Какие методы и программы ранней диагностики есть сегодня и насколько они эффективны? В каком возрасте и как часто стоит проходить обследования? Эти и другие вопросы ведущий программы «Большой город» Олег Степанюк задал главному врачу УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер». Владимир Степанович Караник рассказал о том, что:

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