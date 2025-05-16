«Борисфен» вышел вперёд в серии за бронзу чемпионата Беларуси по баскетболу

Баскетболисты «Борисфена» одержали победу на старте бронзовой серии чемпионата Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

16 мая в первом противостоянии могилевчане на своей арене обыграли витебский «Рубон». И это несмотря на то, что северяне уходили на большой перерыв в роли лидеров. Однако во второй половине встречи хозяева сумели переломить ход игры и праздновали итоговую викторию с результатом 96:90.

Напомним, в стартовом поединке золотой серии баскетболисты «Гродно-93» переиграли действующего чемпиона страны клуб «МИНСК».