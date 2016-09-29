Как распознать первые симптомы рака и к какому врачу идти?

Олег Степанюк, СТВ: Скажите, а есть какие-то «звоночки», к которым стоит прислушаться – что в организме что-то не так и идти на обследование? Есть какие-то общие факторы?

Фактически от момента, когда опухоль возникла, до момента, когда появились клинические проявления, проходит от 2-3 до 8-10 лет.

Владимир Караник, главный врач УЗ « Минский городской клинический онкологический диспансер » : А это всегда. Не то, что в ряде случаев – это всегда. В чём коварство этой болезни – в том, что на начальных этапах она никак себя клинически не проявляет.

Олег Степанюк, СТВ: Это правда, что в ряде случаев для человека начало болезни проходит – он его не замечает просто – без ярких симптомов?

Владимир Караник, главный врач УЗ « Минский городской клинический онкологический диспансер » : Ну, общие факторы, которые позволяют заподозрить именно онкологический процесс – на сегодняшний момент таких факторов нет.

Если у человека появляются «звоночки» любые: в виде быстрой утомляемости, немотивированная потеря массы тела, если он, не дай Бог, видит появление крови в каких-то биологических выделениях – то есть, это повод немедленно обратиться к врачу и разбираться с проблемами

Олег Степанюк, СТВ:

А, если человек почувствовал что-то неладное. Алгоритм действий: идти в свою районную поликлинику к участковому терапевту, чтобы он дал направление к Вам или сразу бежать к Вашим специалистам, записываться на приём?

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Мы это обсуждаем не только с пациентами, но даже с нашими коллегами. Как я всегда говорю: «Да, у нас работают высококлассные специалисты, но медиумов и ясновидящих у нас, по большому счёту, в диспансере нет».

А на сегодняшний момент, действительно, надо обращаться в поликлинику по месту жительства, потому что онкологическая помощь относится к специализированной помощи.

То есть, это по месту жительства должен быть выполнен набор необходимых обследований, которые позволяют специалисту-онкологу более, скажем так, достоверно думать о каком-то диагнозе и уточнять план дообследования. Тема тоже правильно затронута – мы сейчас стараемся для того, чтобы приблизить, всё-таки, специализированную помощь к пациентам, в районных поликлиниках, практически во всех, принимают районные онкологи. То есть, это – специалисты онкодиспансера, то есть, это – наши сотрудники, врачи-онкологи.

Как правило – мы сейчас внедрили механизм ротации – это практикующие врачи, которые месяц принимают в поликлинике, а потом опять на 5-6 месяцев уходят в операционную работать и оперировать пациентов.

Институт районных онкологов в Минске создан и это, конечно, облегчило как пациентам жизнь – то, что им стало ближе добираться за специализированной помощью, так и работу нашей поликлиники, потому что они на себе тянули достаточно значительное количество консультативной помощи – в год они выполняют около 50 тысяч консультаций