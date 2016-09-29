Профилактика рака: когда и какие обследования нужно проходить?

Но то, что касается молочной железы , подъём идёт более ранний, то есть, где-то с 47-48 и на пик они тоже выходят в районе 60. Поэтому рекомендации у нас сделаны какие: то, что касается молочной железы – от 50 до 69 лет, в этом интервале надо проходить маммографию раз в два года, то есть, выполнять маммографические исследования. Сейчас вопрос дискутируется о том, что, возможно, мы нижний порог возраста снизим до 45 лет. Что от 45 до 69 лет мы будем предлагать делать маммографию раз в два года.

Новости Беларуси. Во сколько лет и что нужно проверять мужчинам, а что – женщинам, рассказали в программе «Большой город».

То, что касается обследования кишечника, рекомендации такие, что старше 54 лет – либо пройти вот этот тест на скрытую кровь, либо выполнить колоноскопию и оценить состояние своего кишечника.

То, что касается мужчин, кто-то говорит, что старше 45 лет уже можно сдавать анализ крови на ПСА – сначала раз в два года, старше 50 лет – раз в год. И контролировать, потому что при формировании опухоли предстательной железы изменения в анализе крови на ПСА произойдут за 5-7 лет до развития клинических проявлений болезни.

И то, что касается обследования женского здоровья именно гинекологического, рак шейки матки – целевая группа у нас старше 18 лет. Пока мы рекомендуем ежегодный осмотр и обязательно с цитологическим исследованием, то есть, забором мазка. По внедрению Минск переходит на жидкостную цитологию и ПАП-тест, то есть, мы тогда сможем, скажем так, перейти на тест раз в три года и в определённый момент, если у женщины есть определённое количество положительных тестов, то есть, всё абсолютно нормально – можем, вообще, снимать её с учёта, от этой не очень приятной процедуры избавлять. Хотя, на самом деле, если на сегодняшний момент, все акушерки обучены, закуплены специальные цитощётки для забора материала, чтобы сделать эту процедуру максимально комфортной и безболезненной. Просто многие боятся туда идти, испытывая какие-то страхи прошлого. Поверьте мне, медицина не стоит на месте и в городе Минске она развивается достаточно активно и то, что многих когда-то отталкивало, сейчас этого уже нет.

Поэтому призываю: женщины, позаботьтесь о своём здоровье. Эти рекомендации позволят вам сохранить и красоту, и жизнь, и здоровье.

Это то, что касается стандартных рекомендаций, а более индивидуальные – если есть какая-то наследственная предрасположенность, то есть, вот бывает, есть семейные полипозы, то есть, вообще, склонность к поражению кишечника, тогда рекомендуется кишечник обследовать в более раннем возрасте.

А то, что касается молочной железы – соответственно, то же самое – если есть семейный анамнез, за ней надо смотреть раньше, начиная там с 30 – 35 лет. То есть, это уже индивидуально надо определять либо со своим участковым терапевтом, либо, если он видит, что его знаний не хватает, терапевт может направить к нам, мы покажем генетику и определимся с онкологами, выработаем какой-то индивидуальный план наблюдения за человеком.