Международная федерация дзюдо допустила белорусов к соревнованиям под государственной символикой

Международная федерация дзюдо допустила белорусских спортсменов к участию во всех соревнованиях с государственной символикой, рассказали в программе «СТВ-Спорт». По решению Исполнительного комитета организации наши атлеты смогут выступать под флагом с гербом и гимном с 1 июня текущего года.

Как отмечается главой ведомства Мариусом Визером, Международная федерация с нетерпением ждет возможности снова приветствовать белорусских спортсменов на татами под государственным флагом, поддерживая многолетние ценности и традиции дзюдо.