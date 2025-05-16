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Международная федерация дзюдо допустила белорусов к соревнованиям под государственной символикой

16 мая 2025 20:37
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Международная федерация дзюдо допустила белорусских спортсменов к участию во всех соревнованиях с государственной символикой, рассказали в программе «СТВ-Спорт». По решению Исполнительного комитета организации наши атлеты смогут выступать под флагом с гербом и гимном с 1 июня текущего года.

Как отмечается главой ведомства Мариусом Визером, Международная федерация с нетерпением ждет возможности снова приветствовать белорусских спортсменов на татами под государственным флагом, поддерживая многолетние ценности и традиции дзюдо. 

# Дзюдо

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