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Онколог: почему нельзя пить обжигающий чай?

29 сентября 2016 17:08
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Новости Беларуси. Что провоцирует онкологические заболевания пищеварительного тракта, рассказали в программе «Большой город».

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:
То, что касается именно заболеваний пищеварительного тракта – здесь очень большое влияние оказывает то, что мы едим.

Для того же рака пищевода очень неблагоприятный фактор – это любовь к употреблению обжигающей пищи.

Вот, есть люди, которые любят обжигающий чай пить, либо резко острую пищу – это является фактором, который провоцирует повреждение слизистой пищевода и развитие опухолей пищевода. 

# общество # Онкология

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