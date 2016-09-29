Онколог: почему нельзя пить обжигающий чай?

Новости Беларуси. Что провоцирует онкологические заболевания пищеварительного тракта, рассказали в программе «Большой город».

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

То, что касается именно заболеваний пищеварительного тракта – здесь очень большое влияние оказывает то, что мы едим.

Для того же рака пищевода очень неблагоприятный фактор – это любовь к употреблению обжигающей пищи.

Вот, есть люди, которые любят обжигающий чай пить, либо резко острую пищу – это является фактором, который провоцирует повреждение слизистой пищевода и развитие опухолей пищевода.