Онколог: почему нельзя пить обжигающий чай?

Новости Беларуси. Что провоцирует онкологические заболевания пищеварительного тракта, рассказали в программе «Большой город».
Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:
То, что касается именно заболеваний пищеварительного тракта – здесь очень большое влияние оказывает то, что мы едим.
Для того же рака пищевода очень неблагоприятный фактор – это любовь к употреблению обжигающей пищи.
Вот, есть люди, которые любят обжигающий чай пить, либо резко острую пищу – это является фактором, который провоцирует повреждение слизистой пищевода и развитие опухолей пищевода.