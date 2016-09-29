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Когда включат отопление и где заказать «внучку на час»: новости «Большого города»

29 сентября 2016 16:29
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Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.

В Минске открылся центр предпринимательской активности для инвалидов 

Когда включат отопление и где заказать «внучку на час»: новости «Большого города»-1


Цель проекта – поддержать людей с ограниченными возможностями и помочь организовать им собственное дело с нуля.  Специалисты центра расскажут не то только о том, как создать свой бизнес, но и помогут собрать необходимую документацию и даже составить бизнес-план.

В Минске начали прививать от гриппа

Когда включат отопление и где заказать «внучку на час»: новости «Большого города»-4


В нынешнем сезоне медики ожидают, что  за счет средств бюджета, предприятий и организаций, а также самих граждан, вакцинацию пройдут 40% минчан. По оценкам врачей-эпидемиологов, именно такое количество привитых, позволяет сформировать коллективный иммунитет.

Подготовка к отопительной кампании уже на финише

Когда включат отопление и где заказать «внучку на час»: новости «Большого города»-7

 
Планируется, что тепло в столичные сады, школы, больницы и жилые дома придет, когда столбик термометра опустится ниже 8 градусов и продержится в течение 5 дней. Сейчас коммунальщики ремонтируют тепловые сети и тестируют оборудование, запасаются котельным топливом. Энергетики уже делают все возможное, чтобы подготовительные работы завершились раньше и батареи вовремя стали горячими.

В Минске расширяется список социальных услуг 

Когда включат отопление и где заказать «внучку на час»: новости «Большого города»-10


По аналогии с популярным заказом «Муж на час», в Центре соцобслуживания населения Центрального района предлагают пригласить «Внучку на час». Социальный работник поможет пенсионерам  по хозяйству и решит некоторые бытовые вопросы.

Масштабные работы начались на пересечении улиц Столетова и Бумажкова

Когда включат отопление и где заказать «внучку на час»: новости «Большого города»-13


Создание регулируемого перекрёстка стало возможным благодаря соседству с  новым парком экстремальных видов спорта. И стало второй очередью строительства объекта. К слову, управлять светофорами будет интеллектуальная система, которая подстроится под транспортный поток и движение пешеходов.

# общество # Социальная инфраструктура

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