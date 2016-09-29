Когда включат отопление и где заказать «внучку на час»: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю. В Минске открылся центр предпринимательской активности для инвалидов



Цель проекта – поддержать людей с ограниченными возможностями и помочь организовать им собственное дело с нуля. Специалисты центра расскажут не то только о том, как создать свой бизнес, но и помогут собрать необходимую документацию и даже составить бизнес-план.

В Минске начали прививать от гриппа



В нынешнем сезоне медики ожидают, что за счет средств бюджета, предприятий и организаций, а также самих граждан, вакцинацию пройдут 40% минчан. По оценкам врачей-эпидемиологов, именно такое количество привитых, позволяет сформировать коллективный иммунитет.

Подготовка к отопительной кампании уже на финише



Планируется, что тепло в столичные сады, школы, больницы и жилые дома придет, когда столбик термометра опустится ниже 8 градусов и продержится в течение 5 дней. Сейчас коммунальщики ремонтируют тепловые сети и тестируют оборудование, запасаются котельным топливом. Энергетики уже делают все возможное, чтобы подготовительные работы завершились раньше и батареи вовремя стали горячими.

В Минске расширяется список социальных услуг



По аналогии с популярным заказом «Муж на час», в Центре соцобслуживания населения Центрального района предлагают пригласить «Внучку на час». Социальный работник поможет пенсионерам по хозяйству и решит некоторые бытовые вопросы.

Масштабные работы начались на пересечении улиц Столетова и Бумажкова