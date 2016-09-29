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«Болеют чаще, умирают реже»: онкопациентов на учёте всё больше – почему это хорошо?

29 сентября 2016 16:46
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Новости Беларуси. О плюсах ранней диагностики онкологических заболеваний  рассказали в программе «Большой город».

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:
По 2015 году – у нас на учёте состоит почти 59 тысяч жителей города Минска. Это пациенты, которые имеют диагноз «злокачественное новообразование». То есть, конечно, цифры для многих являются пугающими, но, если вдуматься, в 1993 году на учёте состояло только 18 с небольшим тысяч пациентов онкологического профиля.

И то, что их становится настолько больше, это, во многом, свидетельствует об успехах лечения и диагностики.

То есть, люди после установления диагноза, лечения – они живут нормальной, полноценной жизнью. Просто мы контролируем, мы за ними наблюдаем, они у нас на учёте стоят. То есть, 54% этих пациентов состоят на учёте более 5 лет от момента установления диагноза. И всегда онкологи говорят, что это не значит, что мы даём какие-то гарантии или то, что человек 5 лет прожил, а буквально на следующий день после этого у него начались проблемы. Мы просто определяем какие-то временные интервалы, которые позволяют чётко контролировать ситуацию и оценивать результаты нашего лечения.

Если в течение 5 лет болезнь не вернулась – то, вероятнее всего, она уже не вернётся никогда.

Поэтому на сегодняшний момент, вот именно у этих пациентов очень высокие шансы спокойно прожить, сколько им положено и умереть от старости, либо от каких-то других проблем 

«Болеют чаще, умирают реже»: онкопациентов на учёте всё больше – почему это хорошо?-1

Могу сказать, что последние 5 лет на фоне роста заболеваемости, причём, как в относительных, так и в абсолютных цифрах – это увеличение количества пациентов, происходит снижение смертности – тоже, как в относительных, так и в абсолютных цифрах. То есть, на сегодняшний момент, болеют чаще, умирают реже.

То есть, это то заболевание, которое во многих случаях научились лучше лечить и раньше выявлять. Рак – это не приговор, это – диагноз.

Это – болезнь, которую можно лечить, которую можно контролировать. И чем раньше человек обратится, тем больше шансов не только на долгую жизнь, но и на счастливую, полноценную жизнь. И на качество жизни. Потому что, чем раньше обратишься, тем менее агрессивные методики лечения и тем лучше функциональный результат.

Поэтому не надо бояться, предупреждён – значит, вооружён, то есть, надо быть настороже, беречь себя и всегда верить в лучшее

# общество # Онкология

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