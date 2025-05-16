В Минске поздравили мам, которые родили детей в День семьи

В Минске поздравили мам и детей, которые родились в День семьи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Только в 5-й городской клинической больнице на свет появились 16 малышей – 9 мальчиков и 7 девочек. С двойным праздником поздравила администрация Заводского района. В подарок – все самое необходимое для малышей и цветы для счастливых мам.

Светлана Браушкина, многодетная мама: Родилась у меня девочка, я очень этому рада. Мы ждали очень долго. Хоть уже третьи роды, но вот так сложилось, что я даже к вам быстро вернулась сюда, в роддом, через год. Хочу поблагодарить, врачи здесь очень ответственные, хорошие, внимательные. Огромная им благодарность за все.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:

Крайне торжественный момент. Мы рады, когда будущие мамочки принимают решение, чтобы в нашем роддоме 5-й городской клинической больницы на свет появились малыши. Особенно если посмотреть статистику, которую мы предварительно обсудили, в среднем выходит 11-12, но именно в День семьи у нас появились 16 малышей.

Только в 2025 году в 5-й городской клинической больнице на свет появились 3,5 тысячи новорожденных.