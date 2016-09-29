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«Рак – не грипп, когда сегодня здоров, а завтра болен»: главврач онкодиспансера о канцерогенах

29 сентября 2016 16:56
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Новости Беларуси. Какие факторы способствуют появлению онкологических заболеваний, рассказали в программе «Большой город».

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:
Как я всем говорю, что рак – это не грипп. Не бывает так, что ты на сегодня абсолютно здоров, а завтра ты очень сильно больной.

То есть, на самом деле, всегда существует какое-то предопухолевое состояние.

Ну, в большинстве случаев. Или предопухолевая патология фоновая, которая с течением времени, если её не лечить и, если за ней не следить, приводит к развитию онкологического процесса. На сегодняшний момент есть общие факторы, связанные с неблагоприятным воздействием – это внешней среды, это известные факторы химического канцерогенеза. Вот, асбест – наиболее известный, который способен приводить индолы, то есть, какие-то химические агрессивные соединения.

Это физические воздействия в виде ионизирующего излучения, которое является тоже фактором канцерогенеза и развития онкологических процессов.

Есть в ряде заболеваний вирусная этиология, например, есть определённые штаммы вируса папилломы человека, которые способствуют развитию рака шейки матки у женщин. Есть наследственные факторы – это исходный дефицит, скажем так, противоопухолевой защиты. 

# общество # Онкология

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