Тракторист украл сотни литров топлива! Работа на полях – на контроле прокуратуры

Посевная кампания – один из самых важных этапов для аграриев. От качества этого процесса зависит, каким будет общереспубликанский каравай. Поэтому и внимание к ходу посевной особое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси завершается сев кукурузы и приступили к заготовке травяных кормов. За ходом всех полевых работ пристально следят прокуроры. В поле их зрения сохранность имущества хозяйств и соблюдение технологических регламентов. В Барановичском районе с начала года выявили 5 фактов, когда работники сельхозпредприятий пытались присвоить запчасти к технике или дизельное топливо. Репортаж Кристины Протосовицкой.

В нашем распоряжении оказались кадры оперативной съемки. Энергонасыщенный трактор остановился на краю поля. Казалось бы, ничего необычного. Но вот рядом припарковался уже легковой автомобиль. Водитель достает канистры. С бака сливается топливо. А уже на других кадрах видно, как из этой же легковушки канистры одну за другой заносят в гараж.

Конечно, раскаиваюсь. Зря, никогда не влазил, а тут решил попробовать. Воспользовался моментом погоды и всего остального и решил попробовать это сделать. Не получилось. Идея была сугубо моя, так как материальное положение было сложное. На протяжении более чем недели тракторист-машинист одного из хозяйств Барановичского района похищал дизельное топливо. Правоохранители задержали предприимчивого механизатора с поличным вместе с напарником.

Артем Давидович, начальник отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела внутренних дел Барановичского горисполкома:

В период с 17 по 26 апреля, действуя группой лиц, похитили вверенное трактористу дизельное топливо в количестве 320 литров, причинив ущерб предприятию на сумму более 770 рублей. Похищенное топливо изъято. Такие действия тракториста прокуратура уже квалифицировала как растрату. Это правовая сторона вопроса, но никто не отменял моральную. Старт агросезона – это всегда командная работа. Как оказалось, не для всех.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Гектар за гектаром – это залог продовольственной безопасности страны. Но воровать у себя же, у своего хозяйства и, по сути, коллег – это ли этично? Ответ на риторический вопрос не заставил себя долго ждать.