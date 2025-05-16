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Тракторист украл сотни литров топлива! Работа на полях – на контроле прокуратуры

16 мая 2025 20:05
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Посевная кампания – один из самых важных этапов для аграриев. От качества этого процесса зависит, каким будет общереспубликанский каравай. Поэтому и внимание к ходу посевной особое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси завершается сев кукурузы и приступили к заготовке травяных кормов. За ходом всех полевых работ пристально следят прокуроры. В поле их зрения сохранность имущества хозяйств и соблюдение технологических регламентов. 

В Барановичском районе с начала года выявили 5 фактов, когда работники сельхозпредприятий пытались присвоить запчасти к технике или дизельное топливо.

Репортаж Кристины Протосовицкой. 

Тракторист украл сотни литров топлива! Работа на полях – на контроле прокуратуры-2

В нашем распоряжении оказались кадры оперативной съемки. Энергонасыщенный трактор остановился на краю поля. Казалось бы, ничего необычного. Но вот рядом припарковался уже легковой автомобиль. Водитель достает канистры. С бака сливается топливо. А уже на других кадрах видно, как из этой же легковушки канистры одну за другой заносят в гараж. 

Тракторист украл сотни литров топлива! Работа на полях – на контроле прокуратуры-4

Конечно, раскаиваюсь. Зря, никогда не влазил, а тут решил попробовать. Воспользовался моментом погоды и всего остального и решил попробовать это сделать. Не получилось. Идея была сугубо моя, так как материальное положение было сложное.

На протяжении более чем недели тракторист-машинист одного из хозяйств Барановичского района похищал дизельное топливо. Правоохранители задержали предприимчивого механизатора с поличным вместе с напарником. 

Тракторист украл сотни литров топлива! Работа на полях – на контроле прокуратуры-6

Артем Давидович, начальник отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела внутренних дел Барановичского горисполкома:
В период с 17 по 26 апреля, действуя группой лиц, похитили вверенное трактористу дизельное топливо в количестве 320 литров, причинив ущерб предприятию на сумму более 770 рублей. Похищенное топливо изъято. 

Такие действия тракториста прокуратура уже квалифицировала как растрату. Это правовая сторона вопроса, но никто не отменял моральную. Старт агросезона – это всегда командная работа. Как оказалось, не для всех. 

Тракторист украл сотни литров топлива! Работа на полях – на контроле прокуратуры-8

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Гектар за гектаром это залог продовольственной безопасности страны. Но воровать у себя же, у своего хозяйства и, по сути, коллег это ли этично?

Ответ на риторический вопрос не заставил себя долго ждать. 

Тракторист украл сотни литров топлива! Работа на полях – на контроле прокуратуры-10

Конечно, люблю свою работу, столько лет труда, и своей ошибкой все испортил. Понимаю, что за нами жесткий контроль и что не стоит этого делать. 

Далее смотрите в видео.

# Прокуратура Беларуси # Сельское хозяйство # Кристина Протосовицкая # Артем Давидович

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