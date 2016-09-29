Почему бутерброд с колбасой может спровоцировать опухоль: онколог о питании

Новости Беларуси. Что не рекомендуют употреблять в пищу онкологи, рассказали в программе «Большой город».

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Большое количество животных белков при малом количестве растительных белков является провоцирующим фактором для развития опухоли толстой кишки.

Мы любим, чего греха таить, высоко рафинированную пищу: мясо с хлебом или там бутерброд с копчёной колбасой.

А, на самом деле, это всё является фактором, скажем так, неблагоприятным и провоцирующим, в том числе, не только онкологические процессы, но и проблемы со стороны других систем: пищеварительной, сердечно-сосудистой.