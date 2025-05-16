Экскурсия привлекла немало людей, около 300 человек изъявили желание прикоснуться к истории белорусского спорта. Посетители познакомились с олимпийским движением и достижениями наших атлетов. Все желающие имели возможность задать интересующие вопросы чемпионам и призерам Олимпийских игр, получить автографы и сделать памятные фото. В рамках мероприятия прославленная грация Алина Горносько передала в музейную экспозицию гимнастический костюм.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр (художественная гимнастика): Мне очень приятно принимать участие в акции «Ночь музеев» уже в третий раз. Для меня это тоже достаточно интересный опыт общения с абсолютно разными людьми. Немножко рассказать про свой вид спорта, про свой путь, про карьеру. Поэтому люблю эту возможность. Для меня важно поделиться своими ценными выигранными вещами, медалями с Национальным олимпийским комитетом, потому что здесь регулярно проходят акции для школьников, для абсолютно разных людей, которые могут посетить выставку.

Алина Павлова-Тютенкова, посетительница:

Я приходила еще в прошлом году сюда, тоже на экскурсию, тоже в «Ночь музеев». Мне очень понравилась эта экспозиция, она очень интересная. Нас водили на два этажа. Мне особенно было интересно, как проходят Олимпийские игры в других странах. Это очень глобальное, масштабное событие. Со всего мира приезжают гости. Как страны показывают свою культуру, как сами спортсмены готовятся. Ведь это очень важно все-таки и для страны, и для самого спортсмена.

Выставочная экспозиция олимпийского музея постоянно пополняется предметами, отражающими спортивные достижения страны. Впервые НОК Беларуси присоединился к акции «Ночь музеев» в 2018 году.