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НОК Беларуси присоединился к акции «Ночь музеев»

16 мая 2025 20:39
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Уникальные фотографии, раритетные награды и экспонаты. НОК Беларуси присоединился к международной культурно-образовательной акции «Ночь музеев», рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Экскурсия привлекла немало людей, около 300 человек изъявили желание прикоснуться к истории белорусского спорта. Посетители познакомились с олимпийским движением и достижениями наших атлетов. Все желающие имели возможность задать интересующие вопросы чемпионам и призерам Олимпийских игр, получить автографы и сделать памятные фото. В рамках мероприятия прославленная грация Алина Горносько передала в музейную экспозицию гимнастический костюм. 

НОК Беларуси присоединился к акции «Ночь музеев»-2

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр (художественная гимнастика):
Мне очень приятно принимать участие в акции «Ночь музеев» уже в третий раз. Для меня это тоже достаточно интересный опыт общения с абсолютно разными людьми. Немножко рассказать про свой вид спорта, про свой путь, про карьеру. Поэтому люблю эту возможность. Для меня важно поделиться своими ценными выигранными вещами, медалями с Национальным олимпийским комитетом, потому что здесь регулярно проходят акции для школьников, для абсолютно разных людей, которые могут посетить выставку.

НОК Беларуси присоединился к акции «Ночь музеев»-4

Алина Павлова-Тютенкова, посетительница:
Я приходила еще в прошлом году сюда, тоже на экскурсию, тоже в «Ночь музеев». Мне очень понравилась эта экспозиция, она очень интересная. Нас водили на два этажа. Мне особенно было интересно, как проходят Олимпийские игры в других странах. Это очень глобальное, масштабное событие. Со всего мира приезжают гости. Как страны показывают свою культуру, как сами спортсмены готовятся. Ведь это очень важно все-таки и для страны, и для самого спортсмена.

Выставочная экспозиция олимпийского музея постоянно пополняется предметами, отражающими спортивные достижения страны. Впервые НОК Беларуси присоединился к акции «Ночь музеев» в 2018 году. 

# НОК Беларуси # Музеи Беларуси # Алина Горносько

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