Александра Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира во Франции

Александра Саснович вышла в полуфинал турнира категории 125 в Париже, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В поединке одной четвертой белоруска, занимающая 99-е место в мировом топе, обыграла хозяйку кортов Жюли Белгравер, которая идет на 365-м месте. Несмотря на разницу в рейтинге, первая партия прошла в упорной борьбе, однако расстановка сил оказалась на стороне нашей теннисистки – 6:4, а во втором сете она выглядела более уверенно и не оставила шансов своей визави – 6:2. За выход в решающую дуэль Александра уже 17 мая поспорит с Хлоэ Паке из Франции.